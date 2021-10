O novo antipetismo: a culpa é do PT

"O antipetismo passou a ser o anticomunismo do nosso tempo. O fantasma que se usa para chantagear, como se o retorno do PT fosse o retorno das piores coisas que o Brasil viveu. Quando é justamente o contrário", escreve o sociólogo Emir Sader. "Hoje Lula é o Brasil, é a democracia, é a soberania popular, é o representante do povo brasileiro" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Na nova onda do antipetismo, o PT leva a culpa pelo Mandetta ter entrado no governo do Bolsonaro. E leva a culpa também pelo Rolex do Marcos Rogério.

Mas isso não é novo. Já quando surgiu o PT foi culpado por introduzir a luta de classes no Brasil. É como se as classes e a luta de classes não existissem antes da fundação do PT.

Como se a exploração dos povos indígenas pelos colonizadores e mais de três séculos de exploração do trabalho dos negros trazidos à força pelos colonizadores para serem escravos, não significasse exploração, super-exploracao de classes. Como se foi quando o foi fundado o PT para, finalmente, os trabalhadores terem um partido que defenda seus interesses, é que surgiu a luta de classes no Brasil.

PUBLICIDADE

Mas a culpa é do PT se os trabalhadores passaram a ter um partido seu, a votar nesse partido, ao ponto de eleger, pela primeira vez na nossa história, um líder dos trabalhadores, um torneio mecânico, imigrante nordestino, presidente da República.

A culpa é do PT se os trabalhadores passaram a disputar a possibilidade de dirigir o país com um presidente originário do movimento sindical. A culpa é do PT que o centro da política brasileira deixou de estar polarizado entre partidos representantes da elite brasileira, para ter um polo que representa os trabalhadores.

O PT passou a ser responsabilizado por tudo por quem não se conforma de ter sido deixado para trás na disputa pela hegemonia política no Brasil. Culpa do PT do partido ter passado a representar uma alternativa antineoliberal no país e por isso representar uma alternativa para o Brasil.

PUBLICIDADE

O PT passou a ser culpado por realizar os governos mais virtuosos da história política brasileira. Conseguiu combinar investimentos econômicos e sociais com controle da inflação e equilíbrio nas contas públicas, desmentindo, na pratica e não apenas em palavras, as teses do pensamento único e do Consenso de Washington.

O PT conseguiu atacar e diminuir o problema mais grave do Brasil – as desigualdades sociais. Diminuiu as desigualdades criando mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Aumentando o salário mínimo 70% acima da inflação. Estendendo as politicas sociais para toda a população, privilegiando os mais pobres.

O PT é culpado de ter feito do Brasil uma referência mundial no combate à fome e à pobreza. De ter projetado seu presidente como o líder da esquerda mais importante no mundo e exemplo de uma política externa soberana.

PUBLICIDADE

Depois, o PT foi culpado de ter sofrido um golpe articulado pela direita e apoiado por outros setores – com gente no campo da esquerda se deixando levar pelas mentiras da Lava Jato e assumindo que o PT e o Lula eram corruptos. O PT passou a ser acusado de ter gerado os monstros que lhe deram o golpe, tiraram a Dilma da presidência e colocaram no lugar os adversários da democracia e do povo brasileiro.

O PT passou a ser acusado do golpe que o derrubou, do surgimento dos golpistas que passaram a governar contra o PT, contra a democracia, contra o povo e contra a soberania nacional.

O antipetismo passou a ser a grande esperança dos que queriam derrotar o PT. Desqualificar o PT não pelo seu programa, não pelos seus governos, mas tratando de apagar na consciência das pessoas o que o PT trouxe para o país com seus governos, com suas propostas para o país. Apagar a imagem do Lula, desqualifica-lo como preso e corrupto.

PUBLICIDADE

O antipetismo passou a ser o anticomunismo do nosso tempo. O fantasma que se usa para chantagear, como se o retorno do PT fosse o retorno das piores coisas que o Brasil viveu. Quando é justamente o contrário.

Hoje Lula é o Brasil, é a democracia, é a soberania popular, é o representante do povo brasileiro. O PT é culpado de ter em suas fileiras, como o seu principal líder, o maior dirigente político e de massas que o país jamais teve. O PT é culpado.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.