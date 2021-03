Bolsonaro desmorona a olhos vistos.

Arquiteto de ruínas, o sujeito desconstruiu tudo à sua volta e agora não tem onde se apoiar.

Vai cair. Porém, só o diabo sabe quando.

Cairá atirando? Bem, me parece que o cabra não tem bala na agulha.

Quem vai embarcar com ele num autogolpe, que é o que lhe resta? Os militares estão desembarcando do seu desgoverno, perceberam que têm muito mais a perder do que a ganhar sob o comando desse tresloucado.

O Centrão sabe que teremos eleições daqui a pouco e não está disposto a entrar nessa barca furada. As águas estão muito agitadas.

A mídia, que o ajudou a chegar onde chegou e depois foi enxotada, já tirou seu time de campo.

O pessoal da bufunfa anda bufando e soltando notas na imprensa para avisar que a paciência se esgotou.

Os cientistas, os juristas, os estatísticos, os professores, os entregadores de aplicativos, os motoboys, os caminhoneiros, os ciclistas, os punks, as prostitutas, as torcidas organizadas... tá todo mundo puto com o Bozo.

Cada dia engrossa o número de artistas e subcelebridades que anunciam arrependimento por tê-lo apoiado.

Cresce o voto fantasma em Amoedo, ex-bolsonaristas envergonhados passam a negar que votaram no Inominável.

Luciano Huck já apagou a foto com o sujeito.

Jair comprou briga com quase todos os prefeitos e governadores do país e abandonou todos os amigos que o ajudaram nessa triste cavalgada: Bebiano, Onix, Magno Malta, Major Olímpio...

Só sobrou o Hélio Negão, o Malafaia, o Queiróz e o Wassef; não dá pra fazer uma cruzada com um exército de brancaleone desses.

Aliás, o tal apoio incondicional que o paraquedista dizia ter dos militares sempre foi uma bravata, Mourão e Santos Cruz deixaram isso claro diversas vezes e agora o defenestrado Fernando Azevedo acaba por confirmar.

Todo mundo gosta de leite condensado e picanha, mas não dá pra comprar as forças armadas inteiras com isso.

Aquela história de mandar um jipe pra fechar o STF foi a maior de todas as bravatas; o máximo que conseguiram foi juntar aquele grupelho da Sara Winter para soltar rojões no teto do palacete, na calada da noite.

Meteram Sara numa jaula e Bolsonaro a abandonou também.

Daniel Silveira, o quebra-placas, foi outro soldado deixado ferido pelo caminho.

Bolsonaro não pode mais contar com o auxílio luxuoso da força tarefa da lava-jato pra dar uma força de vez em quando, mandando prender alguns barbudim pra fazer balbúrdia na mídia.

Aliás, essa foi mais uma estratégia que deu com os burros n’água. Do jeito que a coisa ia, Moro se aboletaria no Ministério da Justiça e montaria aquilo que o Padilha chamaria de O Meganhismo, que era a instalação de um estado policialesco com meganhas de gravata perseguindo todos os inimigos do rei.

Além de defender os filhos do Zero Zero.

Mas Moro enforcou-se com a própria gravata, a única coisa que conseguiu fazer no ministério foi botar as garras num hacker que descobriu que ele era um embuste.

Por fim, o samba do Ernesto chegou ao fim, caiu aquele que nunca esteve de pé. Sempre de joelhos para Trump, Ernesto chegou a procurar briga com os chineses, lutou contra o fantasma do globalismo e atravancou o fornecimento de vacinas para o Brasil.

Seu chefe, seguindo a toada do Napoleão de hospício, ameaçou usar a pólvora contra Biden.

A pólvora contra os Esteites!

No entanto, esse valente olavista que ia enfrentar o império, caiu por bater boca no Twitter com Kátia Abreu!

Afundando numa pilha de mais de 300 mil cadáveres, Bolsonaro se estrebucha numa espevitada reforma ministerial.

Inepto e inapto, ele não tem absolutamente nada de positivo para apresentar à população.

Absolutamente nada!

Os filhos estão todos enrolados com a justiça, o ministro da economia delira até hoje com a tal curva em vê que ninguém consegue ver.

De tanto cultuar a morte, Bolsonaro é agora, ele mesmo, um cadáver insepulto.

Anuncia-se um “estado de sítio”?

O maluco tentará um autogolpe com PMs, milicianos e alguns sujeitos com armas recém compradas?

Bem, numa luta, um autogolpe é quando o sujeito esmurra a própria cara, ou dá uma rasteira em si mesmo.

É o que me parece mais provável.

Palavra da salvação.

