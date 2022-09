O papel deprimente de Ciro Gomes despedindo-se de vez da vida pública, agora servindo ao bolsonarismo

Apoie o 247

ICL

(Publicado originalmente na Revista Nordeste)

Ninguém de bom senso no País deixa de reconhecer o nível da formação intelectual de Ciro Gomes com demonstração evidente de saber agir no trato da coisa pública, entretanto, no decorrer dos últimos tempos, em especial nesta sua fase de candidatura, todo o saldo do passado se auto destrói ao assumir a condição de serventia ao bolsonarismo.

Para entender o macro processo de Ciro é preciso analisar sua postura no Ceará, seu estado Natal e principal base de sua vida, ao nutrir e ser responsável pela implosão de denso Pacto político entre PDT e PT ao decidir ao estilo do Velho Coronel, que tanto combateu, que o candidato seria Roberto Cláudio e não a natural reeleição da governadora Izolda Cela. Pior é que os irmãos senador e prefeito de Sobral estão contra ele.

Este aspecto menor não obstante é apenas um sintoma da derrocada política de Ciro Gomes, agora focado em atacar Lula na vã intenção de crescer ao sabor de estar a serviço do Bolsonarismo. Triste fim de um quadro que já foi qualificado a ponto de evitar tamanho desempenho. Apequenou-se demais.

Sinais do passado

Em 2018, Lula até acenou para uma composição de Ciro com Fernando Haddad mas a reação abrupta e incivilizada do cearense implodiu as condições de um acordo porque o pedetista só se conforma com o que estiver sob seu interesse e não de composição política sadia.

Assumiu assim seu perfil de Coronel.

Desde então que, embora o PT produzisse formato de renovação política, Ciro resolveu se insurgir contra Haddad e o petismo se ausentando do segundo turno, agora perfeitamente compreendido que já em 2018, Ciro estava a serviço da Ultra Direita, mesmo papel que cumpre agora.

Aliás, a volta de Lula no atual processo é fruto da realidade a exigir do ex-presidente sua última contribuição política por ter sido o mais atingido no Golpe de 2016 e ser o mais preparado de todos os candidatos a presidente. Ciro sabe disse mas deixou que sua burra vaidade destruísse o bom senso histórico.

Triste fim

É absolutamente impensável tempos atrás atestar tamanho retrocesso político de quem insinuava práticas modernas, mas na realidade produz meios de apoiar o retrocesso ideológico, como revela a Grande Midia informando que Bolsonaro aposta suas fichas para apoiar o crescimento do candidato do PDT visando inviabilizar a vitória de Lula no primeiro turno.

Em resumo, a história está provando que até se repete no caso de Ciro lembrando Carlos Lacerda, de origem na esquerda mas aderindo a seguir à Direita, depois de ser provocador do suicidio de Getúlio, apoiou o Golpe de 1964, depois se arrependendo mas chegando ao fim pela incoerência.

Brizolistas já aderem a Lula

Independentemente de Ciro, os brizolistas de Raiz a partir do Rio e Rio Grande do Sul capitaneados por Leonel Brizola Neto anunciam adesão a Lula em movimento pelo Voto Útil para minar a campanha cirista de apoio a Bolsonaro em ato na próxima quarta-feira

Em síntese, Ciro Gomes chega ao final de sua carreira, antes brilhante, mas hoje chegando ao fundo do poço ao servir única e exclusivamente ao Bolsonarismo

Está morrendo politicamente de vez sem fazer a menor falta da forma posta.

Diante da realidade posta, nao há outro caminho – “Fora Ciro Gomes!”

Última

“O olho que existe/é o que vê…”

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.