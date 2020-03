O pior vírus que circula no Brasil é o Bolsovirus

O Bolsonaro é um irresponsável, um ser demoníaco! Enquanto todo o planeta está se preparando para diminuir os impactos desta doença, esse medíocre continua dando declarações como essa; "A vida continua, não tem que ter HISTERIA. Não é porque tem uma aglomeração aqui ou acolá".

Histeria?? Como assim, histeria?? Se tem uma coisa que não está acontecendo - e isso não é em razão deste presidente medíocre - é histeria! Bolsonaro, você, como bem disse o haitiano! "Você não é presidente mais! Você está espalhando o vírus e matando os brasileiros"

Sim... o haitiano tem razão! Bolsonaro espalhou um vírus que está matando os brasileiros! O vírus da cegueira política. Bolsovirus!

Os sintomas desse Bolsovirus são claros:

Deixa a pessoa com indignação seletiva: Corrupção só existe no Congresso e no STF. Bolsonaro é um santo que não tem máculas. A milícia, Queiroz e Adriano miliciano que foi assassinado, não tem relação nenhuma com ele.

O contaminado pelo bolsovirus contrai o ódio como forma de avaliação política. Tem ódio de gays, tem ódio de sem terras, tem ódio de sem teto, tem ódio de moradores de rua... todos são vagabundos!

Os que são infectados pelo bolsovirus desenvolve um ódio esquizofrênico com relação ao que chamam de comunistas. Todos eles têm ódio de comunistas (nesse caso, comunista é um nome que dispara um sensor neurológico que ao ouvir essa palavra, o bicho enlouquece e começa a enxergar todas as pessoas que reclamam de qualquer coisa relacionado à governo Bolsonaro, como sendo comunista. Pode ser padre, pastor, policial, ambientalista, gente do próprio governo, feirante, ator, cantor, médico, gari, mecânico... pode ser o que for... se avaliar o Bolsonaro como ele é, ou seja, incapaz, irresponsável, perdulário, cafajeste, boçal, canalha, ladrão, assassino, homofóbico, misógino entre outras características intrínsecas ao presidente. Qualquer um que enxergar estas obviedades serão chamados de comunistas!

Esse vírus está matando o Brasil e todos os dias é disseminado por Bolsonaro. Ele não tem pudor! Não liga, não tem empatia! Bolsonaro é um psicopata que contaminou uma grande parcela da sociedade brasileira e como toda doença contagiosa tem sua peculiaridade, essa tem uma característica própria. A contaminação se dá por ideias demoníacas que manipulam tudo, inclusive a fé! As vezes penso que aquele slogan mentiroso da campanha de Bolsonaro colocando Deus na sua política soa como blasfêmia. Com o nome de Deus não se brinca!

Bolsonaro tem que ser interditado! Os dados que temos hoje já são alarmantes! Vinte dias após o primeiro paciente ser diagnosticado com a doença do coronavirus no Brasil, o País contabiliza 291 casos confirmados. Para comparação, no 20º dia após seus primeiros casos, Itália e Espanha tinham, respectivamente, 3 e 2 diagnósticos confirmados.

Atualmente, com base nos dados de reportagem do Brasil247, os italianos contabilizam 31 mil pessoas com Covid19. A quantidade de mortes no país europeu aumentou de 345 para 2.503 nas últimas 24 horas, um aumento de 16%. Então, o coronavirus é grave pela sua capacidade de espalhar e matar! Já o Bolsovirus é mais letal ainda! Pois ele se replica na resistência em acreditar que estamos diante de uma emergência de saúde pública que se espalha e mata!

Os sinais que Bolsonaro dá, é agora o de querer limitar a atuação da única pessoa com bom senso em seu desgoverno, que é o atual ministro da saúde! Bolsonaro instrui seu gado a não perceber que ao caminharem para o suicídio, assassinam quem não tem relação com essa doença chamada bolsonarismo!

Pagaremos um preço muito alto enquanto sociedade, por este ódio dos bolsominions e a história irá julgar Bolsonaro como sendo, junto de Hitler, o pior carrasco de seu próprio povo de toda a história da humanidade!