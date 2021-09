O Prelúdio da Transição pelo Alto?

E se a nota/carta de Bolsonaro for o prelúdio de uma tentativa de transição pelo alto do quadriênio desastroso do governo Bolsonaro para um governo que mantenha na sua integralidade o projeto ultraneoliberal de Paulo Guedes? edit

Caso venham a acontecer realmente como previstas e tendo como base as últimas pesquisas de opinião, as eleições presidenciais de 2 de outubro de 2022 parecem se encaminhar para uma disputa entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que, a depender das circunstâncias do momento, poderão ser decididas já no primeiro turno a favor do candidato do Partido dos Trabalhadores.

Num exercício de imaginação política, gostaria de, nas próximas linhas, me abstrair momentaneamente da possibilidade mais que concreta da resolução da grave crise que assola o país por intermédio de um golpe de Estado de corte fascista encabeçado por Bolsonaro, com o apoio daquilo que afirmam as mesmas pesquisas ser um contingente de algo entre 1/3 e 1/4 da população brasileira, e sugerir o ensaio de uma outra saída política por meios não democráticos.

Pois bem, e se, ao contrário do que afirma a quase totalidade dos analistas da situação política nacional, a nota/carta ditada pelo golpista vampiresco Michel Temer e assinada pelo presidente da república não representar de fato um recuo transitório ou, dito de maneira mais vulgar, um vergonhoso pedido de arrego?

E se, ao contrário, a nota/carta for o prelúdio de uma tentativa de transição pelo alto do quadriênio desastroso do governo Bolsonaro para um governo que mantenha na sua integralidade o projeto ultraneoliberal de Paulo Guedes (que, a bem da verdade, tem seu início com o “Uma Ponte Para o Futuro” do mesmo golpista vampiresco Michel Temer), com a promessa de afastamento completo dos ataques constantes às instituições, em particular ao Supremo Tribunal Federal?

E se, afastada em definitivo a decolagem de um/a candidato/a que represente a tão sonhada terceira via entre “as duas candidaturas extremistas”, a fórmula da transição pelo alto for pactuada pelas diversas frações da classes dominantes, com a anuência da maioria conservadora do Congresso Nacional, em meio a uma campanha eleitoral caracterizada por inúmeros atos de violência?

E se, por fim, for decidido pela maioria conservadora do parlamento que a transição pelo alto será levada a cabo junto ao cancelamento das eleições e a formação de um governo ultraneoliberal, sem a presença de Bolsonaro e sua alcatéia?

Reconheço que talvez seja excessiva a imaginação política da minha parte, mas não tenho dúvidas de que a foto do prelúdio dessa transição pelo alto já existe e foi tirada na noite de 13 de setembro, na casa de Naji Nahas, na zona sul de São Paulo, no jantar que homenageou o golpista vampiresco Michel Temer.

