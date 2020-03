O Presidente do Crime de Responsabilidade Continuado!

Parece que o golpe é questão de tempo, ou de coronavírus l, e pouco faremos contra o inominável, passivamente nos curvamos diante do mal naturalizado edit

Volume Morto, abaixo do "Fundo do Poço", essa é a situação em que se encontra o Brasil com esse desgoverno sem freios, sem controle, sem nada, é ladeira abaixo à toda velocidade.

O suposto Presidente estava nas redes sociais vibrando e compartilhando vídeos de manifestações pedindo fechamento do congresso e do STF. Agora foi para ruas de Brasília.

Não há limites na irresponsabilidade de Bolsonaro, acoelgados, Toffoli, Maia e demais assistem com sorrisos pálidos e medida alguma é tomada, isso faz com que ele se sinta à vontade nessa cavalgada.

O Brasil se acaba, dia a dia, economia, saúde, educação e política, todos os índices são piores, não cola mais a desculpa da "culpa é do PT", aliás, se não fossem as reservas cambiais acumaladas pelos governos petistas, o país tinha se acabado de vez.

Somos partes do problema, não apenas Bolsonaro e sua trupe de aventureiros, de abutres do Estado. Ou reagimos logo, ou nada sobrará do Brasil.

Esse imenso retrocesso nos punirá por décadas.