O principal inquisidor de Julian Assange

(Publicado originalmente no Substack)

A acusação dos EUA, que busca negar o apelo de extradição de Julian Assange, iniciado pela administração Trump e abraçado pela administração Biden, fundamentou seus argumentos na quarta-feira nas duvidosas declarações feitas por um promotor federal dos EUA no Distrito Leste da Virgínia, Gordon Kromberg.

As acusações articuladas por Kromberg — frequentemente falsas — para fundamentar o caso de extradição não foram aceitas pelos dois juízes do Tribunal Superior, Jeremy Johnson e Dame Victoria Sharp, que supervisionam o último apelo de Julian nos tribunais britânicos.

Os advogados de acusação, ao serem questionados pelos juízes, ficaram desequilibrados quando desafiados sobre a veracidade de várias das alegações feitas por Kromberg em apoio à acusação contra Julian. Isso foi especialmente o caso quando os advogados argumentaram que os documentos classificados liberados por Julian em 2010 — conhecidos como os logs de guerra do Iraque e do Afeganistão — não foram redigidos. Esses documentos não redigidos, eles disseram ao tribunal, colocaram em risco as vidas daqueles nomeados nos documentos e fizeram com que alguns "desaparecessem".

Como os advogados de defesa Edward Fitzgerald KC e Mark Summers KC deixaram claro, e os juízes pareceram reconhecer, os documentos foram de fato redigidos por Julian enquanto ele trabalhava com parceiros de mídia, como os jornais The Guardian e The New York Times, quando o WikiLeaks publicou documentos militares classificados sobre as guerras do Afeganistão e do Iraque, juntamente com cabos do Departamento de Estado dos EUA. As versões não redigidas foram primeiramente publicadas pelo site Cryptome, depois que dois repórteres do The Guardian publicaram um livro com a senha para os documentos, levando à sua publicação por outras organizações online.

Julian entrou em contato com o governo dos EUA, como Summers disse ao tribunal, e falou com eles detalhadamente, na tentativa de evitar que os cabos não redigidos fossem publicados. No final, o Departamento de Estado dos EUA escolheu não agir. Funcionários dos EUA admitiram timidamente que não têm evidências de que alguém nomeado nos documentos tenha sido prejudicado. Outras alegações — como a de que Julian tentou ajudar Chelsea Manning, que vazou os documentos, a decodificar um hash de senha para acessar documentos ou proteger sua identidade, ou que ele tentou conspirar com hackers de computador — também foram desmentidas.

Um relatório fornecido à Juíza Baraitser por um especialista forense militar dos EUA concluiu que mesmo que Manning fosse capaz de decodificar o hash de senha (o que nem ela nem ninguém no WikiLeaks fizeram), isso não teria fornecido acesso aos documentos, não teria fornecido anonimato a ela e não teria dado acesso a documentos que ela já não tivesse. O especialista também descreveu que alguém com o conhecimento técnico, habilidade e experiência de Manning, bem como seu acesso legal a materiais ultrassecretos, teria sabido disso. Mas essas insinuações inspiradas por Kromberg são tudo o que os EUA têm, então eles as utilizam.

No final do dia, parecia provável que, provavelmente até abril, já que os briefings escritos solicitados devem ser entregues aos juízes em março, os dois juízes permitirão um apelo em pelo menos alguns pontos. Isso, convenientemente para a administração Biden — que eu espero não querer lidar com a questão controversa de extraditar Julian enquanto alimenta o genocídio em Gaza — significaria que qualquer extradição ocorreria após as eleições.

A audiência de dois dias foi a última chance de Julian de solicitar um apelo da decisão de extradição tomada em 2022 pela então secretária do Interior britânica, Priti Patel, e de muitas das decisões da Juíza Distrital Vanessa Baraitser em 2021. Se a Julian for negado um apelo, ele pode solicitar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (CEDH) uma suspensão da execução sob a Regra 39, que é concedida em "circunstâncias excepcionais" e "apenas quando há um risco iminente de dano irreparável". Mas é possível que o tribunal britânico ordene a extradição imediata de Julian antes de uma instrução da Regra 39 ou decida ignorar um pedido do CEDH para permitir que Julian tenha seu caso ouvido pelo tribunal.

A CIA busca o aprisionamento de Julian nos EUA por causa da divulgação dos documentos conhecidos como Vault 7, que expuseram ferramentas de hacking que permitem à CIA acessar nossos telefones, computadores e televisões, transformando-os — mesmo quando desligados — em dispositivos de monitoramento e gravação. O pedido formal de extradição não inclui acusações com base na divulgação dos arquivos Vault 7, mas o pedido dos EUA também só veio após a divulgação do material Vault 7. A CIA geralmente consegue o que quer. Mas, para um futuro próximo, prevejo que Julian continue a apodrecer na Prisão de Segurança Máxima de HM Belmarsh, onde está preso há quase cinco anos, enquanto ele se deteriora fisicamente e psicologicamente. Esta execução em câmera lenta é intencional.

É difícil chamar qualquer decisão judicial de uma vitória, exceto o arquivamento das acusações contra ele; mas quanto mais tempo ele ficar longe das mãos dos EUA, mais esperança ele terá de recuperar a sua liberdade para realizar o jornalismo investigativo mais importante de nossa geração.

A procuradora Clair Dobbin KC, com seu longo cabelo loiro saindo de baixo de sua peruca loira oficial encaracolada, agarrou-se ao juramento de Kromberg como o Santo Graal, lendo partes dele para o tribunal.

"Não faz parte das responsabilidades ordinárias dos jornalistas solicitar e publicar informações classificadas", ela disse ao tribunal, em uma de suas declarações mais obtusas.

As acusações principais, disse ela, ecoando Kromberg, foram "cumplicidade em atos ilegais para obter ou receber bases de dados volumosas de informações classificadas;" a tentativa de "obter informações classificadas por meio de hacking de computador" e "publicar determinados documentos que continham os nomes não redigidos de pessoas inocentes que arriscaram sua segurança e liberdade para fornecer informações aos Estados Unidos e seus aliados, incluindo afegãos e iraquianos locais, jornalistas, líderes religiosos, defensores dos direitos humanos e dissidentes políticos de regimes repressivos."

Claro, como apontou a defesa de Julian, muitas dessas pessoas eram informantes, auxiliando e facilitando crimes de guerra dos EUA, mas a frase "crimes de guerra" nunca foi mencionada pela acusação, magicamente apagada do caso.

A acusação, contando com Kromberg, insistiu que Julian não era um jornalista, que o que ele publicou "não estava no interesse público" e que os EUA não estavam buscando sua extradição por motivos políticos. Eles acusaram que "governos estrangeiros hostis, grupos terroristas e organizações criminosas exploraram as divulgações do WikiLeaks para obter inteligência a ser usada contra os Estados Unidos e contra estrangeiros que forneceram assistência aos Estados Unidos." Eles disseram que Osama bin Laden havia solicitado o material postado pelo WikiLeaks e que o Taleban usou os documentos para identificar informantes.

Eu encontrei Kromberg pela primeira vez — um sionista fervoroso com vínculos com o movimento de colonos de extrema direita de Israel na Cisjordânia ocupada — quando, após os ataques [às torres gêmeas em New York] de 11 de setembro de 2001, o governo dos EUA começou a prender ativistas palestinos líderes como "terroristas" e a fechar instituições de caridade palestinas como a Fundação Terra Santa.

Kromberg serviu como o Grande Inquisidor nessas caçadas às bruxas, indo atrás de numerosos muçulmanos, incluindo Ahmed Abu Ali, assim como meu amigo, o professor e ativista palestino Dr. Sami al-Arian.

Al-Arian suportou um julgamento espetáculo de seis meses na Flórida — não diferente do de Julian — que viu o caso do governo desmoronar em uma massa de contradições e insinuações. Durante o julgamento, o governo chamou 80 testemunhas e submeteu o júri a centenas de horas de transcrições e gravações telefônicas muitas vezes inúteis, feitas ao longo de 10 anos, que o júri descartou como "fofoca". Das 94 acusações feitas contra os quatro réus, não houve condenações. Das 17 acusações contra al-Arian — incluindo "conspiração para assassinar e mutilar pessoas no exterior" — o júri o absolveu de oito e estava indeciso quanto ao restante. Os jurados discordaram das acusações restantes por uma contagem de 10 a 2, favorecendo sua absolvição total.

Seguindo a absolvição, o professor palestino, sob pressão, aceitou um acordo de confissão que o pouparia de um segundo julgamento, dizendo em seu acordo que ele havia ajudado pessoas associadas à Jihad Islâmica Palestina, a segunda maior organização de resistência em Gaza e na Cisjordânia, com questões de imigração. Ele foi condenado a 57 meses de prisão. Al-Arian, enquanto estava preso, foi ordenado por Kromberg a testemunhar na investigação do Grande Júri do Instituto Internacional de Pensamento Islâmico em Herndon, Virgínia.

Quando os advogados de al-Arian pediram a Kromberg para adiar a transferência do professor para a Virgínia por causa do mês sagrado muçulmano do Ramadã, Kromberg lhes disse "se eles podem se matar durante o Ramadã, eles podem comparecer perante o grande júri". Kromberg, de acordo com um depoimento assinado pelo advogado de al-Arian, Jack Fernandez, também disse: "Não vou adiar o comparecimento do Dr. al-Arian perante o grande júri apenas para ajudar no que está se tornando a islamização da América".

O governo gastou $ 80 milhões tentando condenar o Dr. al-Arian, que recusou a exigência de Kromberg de testemunhar e foi acusado de desacato. Ao final, ele foi deportado e mora na Turquia.

"Em 2017, Kromberg processou o caso de um policial de Washington DC acusado de comprar cartões-presente em apoio ao terrorismo, acusações que surgiram de uma controversa operação de fachada", observou o Intercept. "No tribunal, Kromberg fez alegações surpreendentes de que o suspeito era tanto um apoiador do grupo jihadista Estado Islâmico quanto do Partido Nazista Alemão da era da Segunda Guerra Mundial com o argumento de que ele possuía parafernália histórica. Referindo-se a um comentarista anônimo online que havia chamado o réu de "escória muçulmana-nazista", Kromberg argumentou no tribunal: "Se isso é verdade ou não, eu não sei a resposta para isso. Mas o ponto é que a questão nazista neste caso está muito relacionada com a questão do ISIS".

Kromberg tem tanto ódio por Julian — e se suspeita que por jornalistas — quanto tem por muçulmanos.

Ele levanta a possibilidade, uma possibilidade bastante tola repetida pelos representantes da acusação em Londres, de que Julian, como estrangeiro, poderia ser negado as proteções da Primeira Emenda se julgado nos EUA. Isso levou os juízes a perguntar se eles tinham "alguma evidência de que um estrangeiro tem os mesmos direitos [sob a Primeira Emenda] que um cidadão dos EUA", uma pergunta que Dobbin, hesitante, não conseguiu responder.

Ao mesmo tempo, Kromberg ofereceu numerosas garantias, repetidas pela acusação na quarta-feira, de que Julian não será submetido a duras condições prisionais. Ele chamou de "totalmente especulativa" a possibilidade de Julian ser mantido em uma prisão de segurança máxima altamente restritiva.

Kromberg intimou Manning em 2019 para testemunhar perante um grande júri na tentativa de fazê-la implicar Julian em "uma acusação de conspiração para cometer intrusão em computadores", uma acusação que foi totalmente desmentida por depoimentos de especialistas em 2020. Manning compareceu perante o grande júri, mas se recusou a responder às perguntas feitas a ela. Ela foi mantida em desacato civil e presa. Ela foi libertada após o término do grande júri. Kromberg então a intimou novamente para comparecer perante outro grande júri. Novamente, ela se recusou a testemunhar, levando a outra rodada de encarceramento e multas de $ 500 por dia que foram aumentadas para $ 1.000 por dia após 60 dias de não cumprimento. Em março de 2020, enquanto estava alojada em um centro de detenção em Alexandria, Virgínia, ela foi hospitalizada depois de tentar cometer suicídio.

O esforço para forçar Manning a implicar Assange é central para o caso dos EUA. Se eles conseguirem convencer o tribunal de que Julian concordou em ajudar Manning a quebrar um código de acesso para acessar um computador do Departamento de Defesa conectado à Rede de Protocolo da Internet Secreta, usada para documentos e comunicações classificados, permitiria ao governo de acusar Julian de um crime real.

A falha fatal do caso contra Julian é que ele não cometeu um crime. Ele expôs os crimes de outros. Aqueles que ordenaram e cometeram esses crimes estão determinados, não importa como tenham que deformar os sistemas legais britânico e americano, a fazê-lo pagar.

