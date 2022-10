Vamos à luta. A campanha eleitoral nem sequer começou. Ganhar as ruas, as igrejas, as famílias, o voto feminino. Esse é o caminho edit

Como disse o poeta, ‘o pulso ainda pulsa’. É cedo para prognósticos sobre o resultado do 2º turno. As alianças partidárias estão se formando. O MDB e PSDB liberaram seus diretórios. Falta avançar no eleitorado feminino conservador, entre os evangélicos e os 20 milhões de abstencionistas e, também, sobre os indecisos. O PT teve sua maior votação na série histórica das eleições. Ganhou em 14 estados da federação, incluindo Minas, o 2º maior colégio eleitoral do país. Ganhou no Nordeste e tem a segunda maior bancada na Câmara. Elegeu governadores e pode eleger mais.

O Partido dos Trabalhadores tem chance de elevar sua vantagem em São Paulo, com a candidatura de Fernando Haddad. Lula sempre ganhou no 2º Turno. Teve 6 milhões de votos de vantagem. É melhor ficar esperto e ver o que vai acontecer nesses 20 dias de campanha.

Pesquisa aponta que Lula tem 51% das intenções de voto. Ganharia por maioria simples. Com o apoio do MDB, PSDB, PDT e Cidadania, pode até aumentar a vantagem com o voto de indecisos e abstencionistas. Vamos à luta, a campanha eleitoral nem sequer começou. Ganhar as ruas, as igrejas, as famílias, o voto feminino.

Esse é o caminho.

