O que será essa tal de economia?

Segundo pesquisa divulgada pela Quaest em 11 de maio, 50% dos eleitores acreditam que a economia é o principal problema do país. Esta informação me faz pensar: a que economia se referem?

Seria aquela economia que somente pensa na contabilidade e nos números, que tira salários, empregos, oportunidades para os jovens, que não olha para os interesses coletivos, espalha a fome e o sofrimento, ou seria aquela economia realmente pública, da inclusão e da soberania popular?

Seria aquela derivada de teorias que criaram o prêmio Nobel de Economia e que, quando você propõe adoção de políticas sociais, vem logo com aquela pergunta: Quem paga a conta?Pois bem, para essa pergunta eu já vou logo me adiantando e respondendo: o povo! Quem sempre paga a conta é o povo. Sempre, para o bem ou para mal.

Penso que a economia é pública e como tal tem que ser administrada para favorecer o povo. Já pressinto alguns pensando: Lá vêm aquelas ideias comunistas! Para esses, esclareço, não sou contra o capitalismo, mas sim contra essa versão do capitalismo que domina o mundo desde os anos oitenta e que os registros das últimas três décadas demonstram não ser a melhor. Aqui, na contramão do mundo, persistem numa política que provoca um enorme estagflação.

Mas, reflitamos: Quais são os motores que fazem a economia girar? Então vamos lá, são quatro: 1) O dos investimentos públicos; 2) O dos investimentos privados; 3) O das exportações e 4) O do consumo interno.

O primeiro motor, do investimento público, parece que está meio parado. Acho que não é por este caminho que as agruras de nosso povo vão ser eliminadas.

Quantos aos investimentos privados, embora tenhamos ouvido muitas promessas de que as reformas trabalhistas, da previdência e as privatizações iriam resolver os nossos problemas e trazer muitos negócios para o Brasil, o que de fato estamos assistindo é exatamente o contrário. Os acionistas, estes sim, têm captado muito dinheiro. Aliás, o renomado economista Ladislau Dowbor tem uma frase oportuna para essas situações: “É inexato se referir aos acionistas como investidores, pois na realidade são extratores”.

Com relação ao terceiro motor, as exportações, é sabido que ele sozinho não é capaz de resolver todos os nossos problemas. Já fomos a sexta maior economia global, hoje somos a décima terceira, ocupando a vigésima quinta posição no ranking dos exportadores mundiais de bens. É certo que somos o quarto maior produtor de grãos do mundo, com 7,8% da produção mundial e o maior exportador de carne do planeta, mas é certo também que temos gente passando fome na medonha fila do osso. Uma vergonha para um país com o nosso potencial.

O quarto motor, é a expressão da nossa grandeza. O Brasil é considerado um dos maiores países do mundo, em função de três medidores: a) extensão territorial, b) produto interno bruto (PIB) e c) tamanho de sua população. Temos um grandioso mercado de mais de duzentos e catorze milhões de habitantes. O potencial de consumo da nossa população é um dos nossos maiores tesouros. Precisamos usá-lo em nosso favor para promovermos o crescimento. Quando criamos meios para movimentar o consumo interno, o povo passa a ter mais dinheiro, o comércio vende mais, faz mais encomendas para as fábricas, que por sua vez, tanto as fábricas como o comércio, contratam mais gente, pagam mais impostos, impostos que retornam ao governo, que com mais dinheiro pode investir em infraestrutura, criando obras que vão promover mais crescimento ainda. Cria-se um ciclo virtuoso.

Finalizando, diríamos que jamais teremos um país saudável com uma sociedade doente.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

