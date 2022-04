O que significa Marine Le Pen polarizando com Emmanuel Macron para o mundo?

Apoie o 247

E com tanto desespero atual do mundo, devido a guerras, traumas dos refugiados, acompanhamos também uma rápida ascensão da extrema-direita no Brasil e mundo. Mesmo despois da derrota de Hitler e Mussolini que em julho faria apenas 81 anos, com todo repúdio ao regime fascista, vemos uma ascensão crescente de líderes extremistas ao poder. Lamentavelmente, os gestos nazistas estão ganhando as ruas sem pudor, como no caso do piloto de kart , Artem Severiukhin, que após a saudação foi demitido pela equipe. Hoje, temos no poder alguns líderes fascistas ou de tendências fascistas, após o fenômeno Trump, inclusive nosso presidente Bolsonaro.

Assim como o surgimento do fenômeno Bolsonaro e Trump, o movimento fascista renasce na internet com grupos organizados que compreendem os meandros das redes sociais, enquanto a esquerda e o centro estão estacionados, ironicamente conservadores nesse quesito e perdem o bonde desses novos conceitos surgindo. O impacto de grupos de extrema-direita americanos, entre eles o Alt-Right, que em 2010, através do líder supremacista Richard Spencer que propõe o surgimento de uma Direita Alternativa, que aprofundou o discurso de ódio desde antigos fóruns de debates até o atual Telegram. Em seus discursos, encontramos as temáticas de supremacia branca, antifeminismo, anti-minorias e anti direitos-humanos. Quem não se reconhecia como nazista, se reconhecia como contrário a uma ou mais bandeiras de luta e foram cooptados pelos discursos neonazistas. Por vezes odeiam um ditador, mas odeiam mais negros, deficientes, mulheres e etc.

Sem querer se assumir publicamente racista, usam termos alternativos para conquistar um público maior e menos instruído. Já inserido no debate público cada vez com mais adeptos, porque ninguém quer ser intitulado como neonazista, mesmo sendo. A substituição de termos, junto a discursos populistas, cativou um público muito grande, na grande maioria, atingidas por problemas econômicos. Conseguiram até sequestrar simbologias de debate contra totalitarismo e cativar os novos revoltados, como a imagem das pílulas azul e vermelha de Morpheus que oferece ao Neo como escolha de viver na Matrix ou não.

O Iluminismo negro, que não tem associação com movimentos negros, mas que inverte os valores do verdadeiro iluminismo como igualdade, valores liberais, democracia e as próprias instituições. Percebe que Bolsonaro tem uma verdadeira cola com esse dogma. Muitos jovens foram cooptados também pelos movimentos gamers, do qual o filho número 04 de Bolsonaro luta para que haja liberdade para esses debates como foi o Gamergate, onde surge os ataques haters e trollagem online. Steve Banner, mentor de Trump e Bolsonaro, se torna especialista em memes pró-Trump.

O que significa Marine Le Pen polarizando com Emmanuel Macron para o mundo? Outros líderes como Viktor Orbán, primeiro ministro Húngaro, fascista em seu quarto mandato, estão fortalecendo seus discursos à esteira da imigração de refugiados, crescendo cada vez mais a adesão de jovens e desempregados. A vitória de Le Pen significaria ter um país importante, influente na Europa, indicando uma direção. Existe a possibilidade de Trump tentar voltar a disputar novamente a eleição e cada vez mais, vemos a polarização de democratas com figuras da extrema direita. Lembrando que nos anos 60, surgiu na França, a Nouvelle Droite, a direita francesa que vai organizar o campo da extrema-direita, que culmina hoje na melhor chance de assumirem o poder.

Cada vez mais, vemos uma situação extrema dando o sinal vermelho apitando por todo lado, inclusive para melar as eleições no Brasil. Está cada vez mais difícil cumprir uma das melhores necessidades fisiológicas, depois do sexo, que seria o sono. Não temos mais nem direito ao sono recuperador. Bons tempos em que os únicos problemas do sono eram as posições ridículas e os roncos de serrote.

