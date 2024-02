O recurso final de Julian Assange

Julian é perseguido porque ele forneceu ao público as informações mais importantes sobre os crimes e as mentiras do governo dos EUA edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Chris Hedges — Se a Julian Assange for negada permissão para apelar de sua extradição para os Estados Unidos perante um painel de dois juízes no Tribunal Superior em Londres esta semana, ele não terá mais recursos dentro do sistema legal britânico. Seus advogados podem solicitar ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (CEDH) uma suspensão da execução sob a Regra 39, que é concedida em "circunstâncias excepcionais" e "somente quando há um risco iminente de dano irreparável". Mas está longe de certo que o tribunal britânico concordará. Ele pode ordenar a extradição imediata de Julian antes de uma instrução da Regra 39 ou pode decidir ignorar um pedido do CEDH para permitir que Julian tenha seu caso ouvido pelo tribunal.

A perseguição de quase 15 anos de Julian, que causou um grande impacto em sua saúde física e psicológica, é feita em nome da extradição para os EUA, onde ele seria julgado por supostamente violar 17 acusações da Lei de Espionagem de 1917, com uma sentença potencial de 170 anos.

continua após o anúncio

O "crime" de Julian é ter publicado documentos classificados, mensagens internas, relatórios e vídeos do governo e do exército dos EUA em 2010, fornecidos pela denunciante do exército dos EUA Chelsea Manning. Este vasto tesouro de material revelou massacres de civis, tortura, assassinatos, a lista de detidos na Baía de Guantánamo e as condições a que foram submetidos, bem como as Regras de Engajamento no Iraque. Aqueles que cometeram esses crimes — incluindo os pilotos de helicóptero dos EUA que mataram dois jornalistas da Reuters e outros 10 civis e feriram gravemente duas crianças, todos capturados no vídeo "Assassinato Colateral" — nunca foram processados.

Julian expôs o que o império dos EUA busca apagar da história.

continua após o anúncio

A perseguição de Julian é uma mensagem sinistra para o restante de nós. Desafie o império dos EUA, exponha seus crimes e, não importa quem você seja, de que país você venha, onde você viva, você será caçado e levado aos EUA para passar o resto de sua vida em um dos sistemas prisionais mais severos da Terra. Se Julian for considerado culpado, isso significará a morte do jornalismo investigativo sobre o funcionamento interno do poder estatal. Possuir e, pior ainda, publicar material classificado — como eu fiz quando era repórter do The New York Times — será criminalizado. E esse é o ponto, entendido pelo The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País e The Guardian, que emitiram uma carta conjunta pedindo aos EUA para retirarem as acusações contra ele.

O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese e outros legisladores federais votaram na quinta-feira para que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha encerrassem a prisão de Julian, observando que ela se originou dele "fazendo seu trabalho como jornalista" ao revelar "evidências de má conduta pelos EUA".

continua após o anúncio

O caso legal contra Julian, que eu cobri desde o início e cobrirei novamente em Londres esta semana, tem uma qualidade bizarra de Alice no País das Maravilhas, onde juízes e advogados falam em tons solenes sobre lei e justiça enquanto zombam dos mais básicos princípios de liberdades civis e jurisprudência.

Como podem as audiências prosseguirem quando a empresa de segurança espanhola na Embaixada Equatoriana, UC Global, onde Julian buscou refúgio por sete anos, forneceu vigilância por vídeo de reuniões entre Julian e seus advogados à CIA, aniquilando o privilégio advogado-cliente? Isso por si só deveria ter feito com que o caso fosse arquivado.

continua após o anúncio

Como o governo equatoriano liderado por Lenin Moreno pode violar o direito internacional rescindindo o status de asilo de Julian e permitir que a Polícia Metropolitana de Londres entre na Embaixada Equatoriana — território soberano do Equador — para levar Julian a uma van da polícia esperando?

Por que os tribunais aceitaram a acusação da promotoria de que Julian não é um jornalista legítimo?

continua após o anúncio

Por que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ignoraram o Artigo 4 de seu Tratado de Extradição que proíbe a extradição por crimes políticos?

Como o caso contra Julian pode prosseguir depois que a testemunha-chave para os Estados Unidos, Sigurdur Thordarson - um fraudador e pedófilo condenado - admitiu ter fabricado as acusações que fez contra Julian?

continua após o anúncio

Como Julian, um cidadão australiano, pode ser acusado sob a Lei de Espionagem dos EUA quando não praticou espionagem e não estava baseado nos EUA quando recebeu os documentos vazados?

Por que os tribunais britânicos estão permitindo que Julian seja extraditado para os EUA quando a CIA — além de colocar Julian sob vigilância por vídeo e digital 24 horas por dia enquanto ele estava na Embaixada Equatoriana — considerou sequestrá-lo e assassiná-lo, planos que incluíam um tiroteio potencial nas ruas de Londres com envolvimento da Polícia Metropolitana?

continua após o anúncio

Como Julian pode ser condenado como editor quando não, como Daniel Ellsberg fez, obteve e vazou os documentos classificados que publicou?

Por que o governo dos EUA não está acusando o editor do The New York Times ou do The Guardian de espionagem por publicar o mesmo material vazado em parceria com o WikiLeaks?

Por que Julian está sendo mantido em isolamento em uma prisão de segurança máxima sem julgamento por quase cinco anos quando sua única violação técnica da lei é violar as condições de fiança quando buscou asilo na Embaixada Equatoriana? Normalmente, isso implicaria em uma multa.

Por que a ele foi negada fiança depois de ser enviado para HM Prison Belmarsh?

Se Julian for extraditado, seu linchamento judicial se tornará pior. Sua defesa será dificultada pelas leis antiterrorismo dos EUA, incluindo a Lei de Espionagem e as Medidas Administrativas Especiais (SAMs). Ele continuará sendo impedido de falar com o público — exceto em raras ocasiões — e de ser libertado sob fiança. Ele será julgado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, onde a maioria dos casos de espionagem foram ganhos pelo governo dos EUA. O fato de que o júri é selecionado em grande parte dentre aqueles que trabalham para ou têm amigos e parentes que trabalham para a CIA e outras agências de segurança nacional que têm sede não muito longe do tribunal, sem dúvida contribui para essa série de decisões judiciais.

Os tribunais britânicos, desde o início, tornaram o caso notoriamente difícil de cobrir, limitando severamente os assentos no tribunal, fornecendo links de vídeo falhos e, no caso da audiência desta semana, proibindo qualquer pessoa fora da Inglaterra e do País de Gales, incluindo jornalistas que haviam coberto anteriormente as audiências, de acessar um link para o que deveriam ser procedimentos públicos.

Como de costume, não somos informados sobre horários ou cronogramas. O tribunal proferirá uma decisão no final da audiência de dois dias em 20 e 21 de fevereiro? Ou esperará semanas, até meses, para proferir uma sentença, como fez anteriormente? Permitirá que o CEDH ouça o caso ou imediatamente levará Julian para os EUA? Tenho minhas dúvidas sobre o Tribunal Superior passar o caso para o CEDH, dado que o braço parlamentar do Conselho da Europa, que criou o CEDH, junto com seu Comissário de Direitos Humanos, se opõem à "detenção, extradição e acusação" de Julian porque representa "um precedente perigoso para os jornalistas". O tribunal honrará o pedido de Julian para estar presente na audiência, ou ele será obrigado a permanecer na prisão de alta segurança HM Prison Belmarsh em Thamesmead, sudeste de Londres, como também aconteceu antes? Ninguém consegue nos dizer.

Julian foi salvo da extradição em janeiro de 2021, quando a juíza de distrito Vanessa Baraitser no Tribunal de Magistrados de Westminster se recusou a autorizar o pedido de extradição. Em sua decisão de 132 páginas, ela encontrou um "risco substancial" de que Julian se suicidasse devido à gravidade das condições que ele enfrentaria no sistema prisional dos EUA. Mas isso era uma tênue esperança. A juíza aceitou todas as acusações feitas pelos EUA contra Julian como sendo apresentadas de boa fé. Ela rejeitou os argumentos de que seu caso era politicamente motivado, que ele não teria um julgamento justo nos EUA e que sua acusação é um ataque à liberdade de imprensa.

A decisão de Baraitser foi revertida após o governo dos EUA recorrer ao Tribunal Superior em Londres. Embora o Tribunal Superior tenha aceitado as conclusões de Baraitser sobre o "risco substancial" de suicídio de Julian se ele fosse submetido a certas condições dentro de uma prisão dos EUA, ele também aceitou quatro garantias na Nota Diplomática dos EUA nº 74, dada ao tribunal em fevereiro de 2021, que prometia que Julian seria bem tratado.

O governo dos EUA afirmou na nota diplomática que suas garantias "respondem completamente às preocupações que levaram o juiz [no tribunal inferior] a absolver o Sr. Assange". As "garantias" afirmam que Julian não será submetido a SAMs. Prometem que Julian, cidadão australiano, pode cumprir sua sentença na Austrália se o governo australiano solicitar sua extradição. Eles prometem que ele receberá cuidados clínicos e psicológicos adequados. Prometem que, pré-julgamento e pós-julgamento, Julian não será mantido na Instalação Máxima Administrativa (ADX) em Florence, Colorado.

Soa tranquilizador. Mas é parte da pantomima judicial cínica que caracteriza a perseguição de Julian.

Ninguém é mantido pré-julgamento no ADX Florence. ADX Florence também não é a única prisão de segurança máxima nos EUA onde Julian pode ser preso. Ele poderia ser colocado em uma de outras instalações semelhantes ao Guantánamo, em uma Unidade de Gerenciamento de Comunicações (CMU). As CMUs são unidades altamente restritivas que replicam o isolamento quase total imposto pelas SAMs. As "garantias" não são juridicamente vinculativas. Todas vêm com cláusulas de escape.

Se Julian fizer "algo subsequente à oferta dessas garantias que atenda aos critérios para a imposição de SAMs ou designação para ADX", ele, o tribunal admitiu, será sujeito a essas formas mais severas de controle. Se a Austrália não solicitar uma transferência, isso "não pode ser motivo para críticas aos EUA, ou motivo para considerar as garantias como inadequadas para atender às preocupações do juiz", diz a decisão. E mesmo que isso não fosse o caso, Julian levaria 10 a 15 anos para recorrer da sua sentença até chegar à Suprema Corte dos EUA, o que seria mais do que tempo suficiente para destruí-lo psicológica e fisicamente. A Anistia Internacional disse que as "garantias não valem o papel em que estão escritas".

Os advogados de Julian tentarão convencer dois juízes do Tribunal Superior a conceder permissão para ele apelar de uma série de argumentos contra a extradição que o juiz Baraitser rejeitou em janeiro de 2021. Se os advogados de Julian, se o recurso for concedido, argumentarem que processar Julian por sua atividade jornalística representa uma "violação grave" de seu direito à liberdade de expressão; que Julian está sendo processado por suas opiniões políticas, algo que o tratado de extradição Reino Unido-EUA não permite; que Julian está sendo acusado de "puros crimes políticos" e o tratado de extradição Reino Unido-EUA proíbe a extradição sob tais circunstâncias; que Julian não deve ser extraditado para enfrentar julgamento onde a Lei de Espionagem "está sendo estendida de uma maneira sem precedentes e imprevisível"; que as acusações poderiam ser alteradas, resultando em que Julian enfrente a pena de morte; e que Julian não tiver um julgamento justo nos EUA. Eles também estão pedindo o direito de introduzir novas evidências sobre os planos da CIA de sequestrar e assassinar Julian.

Se o Tribunal Superior conceder a Julian permissão para apelar, uma audiência adicional será agendada, durante a qual ele argumentará as suas razões de apelação. Se o Tribunal Superior se recusar a conceder a Julian permissão para apelar, a única opção restante é recorrer ao CEDH. Se ele não puder levar seu caso ao CEDH, ele será extraditado para os EUA.

A decisão de buscar a extradição de Julian, considerada pela administração de Barack Obama, foi perseguida pela administração de Donald Trump após a publicação pelo WikiLeaks dos documentos conhecidos como Vault 7, que expuseram os programas de ciberguerra da CIA, incluindo aqueles projetados para monitorar e assumir o controle de carros, smart TVs, navegadores da web e os sistemas operacionais da maioria dos smartphones.

A liderança do Partido Democrata tornou-se tão sedenta de sangue quanto os Republicanos após a publicação pelo WikiLeaks de dezenas de milhares de emails pertencentes ao Comitê Nacional Democrata (DNC) e altos funcionários democratas, incluindo os de John Podesta, presidente da campanha de Hillary Clinton durante as eleições presidenciais de 2016.

Os emails de Podesta expuseram que Clinton e outros membros da administração Obama sabiam que a Arábia Saudita e o Catar — que haviam doado milhões de dólares à Fundação Clinton — eram grandes financiadores do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Eles revelaram transcrições de três palestras privadas que Clinton deu ao Goldman Sachs — pelos quais ela foi paga US$ 675.000 — uma quantia tão grande que só pode ser considerada uma propina. Clinton foi vista nos emails dizendo às elites financeiras que ela queria "comércio aberto e fronteiras abertas" e acreditava que os executivos de Wall Street estavam mais bem posicionados para gerenciar a economia, uma declaração que contradizia suas promessas de campanha de reforma financeira. Eles expuseram a estratégia "Pied Piper" auto-descrita da campanha de Clinton que usou seus contatos com a imprensa para influenciar as eleições primárias republicanas, "elevando" o que chamavam de "candidatos mais extremos", para garantir que Trump ou Ted Cruz ganhassem a indicação do partido deles. Eles expuseram o conhecimento prévio de Clinton sobre perguntas em um debate para as primárias. Os emails também expuseram Clinton como uma das arquitetas da guerra e destruição da Líbia, uma guerra que ela acreditava que realçaria suas credenciais como candidata presidencial.

Os jornalistas podem argumentar que essas informações, como os logs de guerra, deveriam ter permanecido em segredo. Mas se o fizerem, não podem se chamar de jornalistas.

A liderança democrata, que tentou culpar a Rússia por sua derrota eleitoral para Trump — no que ficou conhecido como Russiagate — acusou que os emails de Podesta e os vazamentos do DNC foram obtidos por hackers do governo russo, embora uma investigação liderada por Robert Mueller, ex-diretor do FBI, "não tenha revelado evidências suficientes e admissíveis de que o WikiLeaks sabia — ou mesmo que foi deliberadamente cego — para qualquer suposto hacking pelo estado russo.

Julian é perseguido porque ele forneceu ao público as informações mais importantes sobre os crimes e as mentiras do governo dos EUA desde a publicação dos Documentos do Pentágono. Como todos os grandes jornalistas, ele era apartidário. Seu alvo era o poder.

Ele tornou público o assassinato de quase 700 civis que se aproximaram demais dos comboios e postos de controle dos EUA, incluindo mulheres grávidas, cegas e surdas e de pelo menos 30 crianças.

Ele tornou público os mais de 15.000 mortes não relatadas de civis iraquianos e a tortura e abuso de cerca de 800 homens e meninos, com idades entre 14 e 89 anos, no campo de detenção da Baía de Guantánamo.

Ele nos mostrou que Hillary Clinton, em 2009, ordenou que diplomatas dos EUA espionassem o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon e outros representantes da ONU da China, França, Rússia e Reino Unido, espionagem que incluía a obtenção de DNA, scans de íris, impressões digitais e senhas pessoais.

Ele expôs que Obama, Hillary Clinton e a CIA apoiaram o golpe militar de junho de 2009 em Honduras que derrubou o presidente democraticamente eleito Manuel Zelaya, substituindo-o por um regime militar corrupto e assassino.

Ele revelou que os Estados Unidos lançaram secretamente ataques de mísseis, bombas e drones no Iêmen, matando dezenas de civis.

Nenhum outro jornalista contemporâneo chegou perto de igualar suas revelações.

Julian é o primeiro. Nós somos os próximos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.