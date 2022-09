O reinado da maldição faz mais uma vítima!

Apoie o 247

Benedito Cardoso dos Santos é mais uma vítima da ideologia esquizoide, de uma lógica fascista e comensal.

Ele tombou esfaqueado pela intolerância bolsonarista (em Mato Grosso); ideologia que desraiga os valores éticos que já não orbitam em volta da boa política partidária. O simpatizante do PT foi esfaqueado por um colega de trabalho defensor do “mito”, que até tentou , após o assassínio, decapitar Benedito.

Grave momento de terror. Benedito deveria receber em sua homenagem póstuma 42 (sua idade) salvas de tiros de canhão, por ser um herói da resistência trabalhista. Estamos todos reféns do medo. A opinião contrária ao reinado da maldição continua fazendo vítimas em um Brasil neocoronelista gerido por um estado milicialesco.

Há antipetismo no ar...e ele impregna mentes e corações que não querem reconhecer que cinquenta por cento do povo: quer “ser feliz de novo”.

Salve o poder do rei povo!

