Cada um de nós mantém várias crenças e afirma várias declarações e proposições sobre questões mundanas, históricas, científicas e assim por diante. Uma característica de tais crenças, declarações e proposições é que elas podem ser verdadeiras ou falsas. (Do começo ao fim, nós nos concentraremos na verdade. Uma sentença é falsa se, e somente se, sua negação é verdadeira.) Mas o que isso significa exatamente para uma declaração, crença etc., ser verdadeira?

Grilhão? É uma corrente que prende, que amarra, que fere, e cerceia a liberdade. A hipocrisia é um grilhão ideológico, psicológico, que mantém aferroados os pensamentos, e os estômagos da maioria da população brasileira.

Claro, que a escravidão do povo africano em solo brasileiro existiu. Foi um evento histórico manchado de sangue. Os senhores de engenho da internet hoje fazem frente aos senhores do latifúndio das terras que ainda escravizam gente e natureza. E desde que a Escravidão dos imigrantes africanos foi subsumida, através dos interesses mundiais de gerar um novo estado de coisas, com escalada econômica do capital industrial: vimos nascer um trabalhismo ácido com o estabelecimento de um salário-mínimo que se tornou fonte de clausura eterna, sem chance de alforria da população de todas as cores, que fora treinada a se conformar com este grilhão.

Ademais, soma-se a este caldo podre, que embora o valor mínimo seja estabelecido por lei, vários trabalhadores não recebem nem um terço do valor do salário mínimo, isso se deve a exploração feita por alguns empregadores.

Portadores de verdade são portanto representantes da realidade à luz da investigação filosófica.

Assalariar é escravizar.

Distribuir desigualdade é o mote. Há um socialismo utópico ipsis litteris se perpetuando no interior filosófico do poderes constituídos, e isso faz parte da teoria da verdade. Afinal, de acordo com esta referida teoria, a afirmação “O salário mínimo é um grilhão”; não se constitui em somente uma verdade/frase, ela é uma frase verdade/fato.

Companheiros! nós precisamos arrebentar esta corrente do mal e libertar nosso povo!

