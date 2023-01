O sorriso de Alckmin

O que se vê hoje no Brasil é o sorriso da confiança no futuro edit

Apoie o 247

ICL

Em seu discurso na COP 27, já como presidente eleito, Lula disse para o mundo “O Brasil voltou”.

Sim, voltou com tudo o que é seu e com tudo o que quer que seja seu. Voltou, com orgulho e dignidade, todos juntos e misturados, subindo a rampa da democracia.

Enquanto isso, a felicidade grotesca dos que passaram dois meses na frente de coniventes quarteis, protegidos por golpistas fardados e agora frustrados, foi estupendamente representada pelo riso descarado da Madame Villas Boas. Cercada pela arraia miúda que ali se aglomerava e que a exibia como um troféu, não deixou dúvidas de que, mulher de golpista, golpista é.

Os fanáticos clamaram a Deus para que os livrasse do comunismo, mas Deus não os atendeu porque aqui não há comunistas. Outros pediram ajuda aos extraterrestres mas, pelo mesmo motivo, tampouco foram.

Cansados de esperar resolveram agir de forma a que nunca esqueçamos que existem nem menosprezemos sua existência. Existem e têm que ser convencidos a deixar de existir como inimigos do estado de direito. É nossa obrigação, através da educação ou tratamento, integrá-los numa sociedade democrática.

As cenas de terror que a nação presenciou no domingo seguinte à posse, com terroristas tentando subjugar os três poderes de nossa República, conseguiu apenas demonstrar a estupidez e boçalidade dos que ali estavam.

Longe de fazer com que o Brasil calasse sua vontade de ser feliz abriu em nós o grito há tanto guardado de que somos uma democracia e que ninguém, ninguém, vai nos roubar esse direito.

O que ali se viu foi um vandalismo desenfreado praticado por seres recalcados. Barbárie sem sentido que destruiu parte de nossa cultura numa destruição que mais os destruiu do que ajudou.

A conivência de políticos, o financiamento por empresários, a leniência de parte das forças de segurança, não foram capazes de concluir com sucesso o golpe que pretendiam.

O que se vê hoje no Brasil é o sorriso da confiança no futuro. A beleza de sorrisos nos rostos daqueles que acreditam.

Sorri até mesmo quem não sorria. Sorri até mesmo quem eu nunca tinha visto sorrir.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.