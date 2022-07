O STF alimenta o monstro

É acordão, com STF, com tudo, como disse Romero Jucá e o outro canalha. E o acordo é deixar o povo sem eleições edit

Nunca na história política do Brasil, um presidente cometeu tantas ilegalidades como Bolsonaro. Incitação ao ódio, subversão da ordem pública, Embaraço ao exercício dos poderes constitucionais da União, dos Estados, ofensa ao Poder Judiciário, humilhação de ministros do TSE e do STF, são crimes de toda natureza e nos mais variados diplomas legais, mas nada acontece, absolutamente nada.

Bolsonaro está tão alimentado pela impunidade que chama a imprensa pra vomitar seus pensamentos golpistas e incitar países contra o Estado Nacional. O recrutamento é midiático com direito à delação de nomes de magistrados do STF e do TSE que são inimigos públicos da ofensiva futura. O que acontecerá com esses ministros nos próximos meses? É a regra do futebol: quem não dá, toma.

E vão tomar mesmo, já que os ofendidos limitam-se à retórica discursiva, ao simulacro de revolta, mesmo tendo o dever constitucional de fazer cessar as condutas escabrosas e carentes de decodo. O Supremo Tribunal Federal alimenta o monstro que faz mal à Constituição Federal. Quem vai proteger a Carta Maior, então?

Diriam que é covardia e é mesmo. Covardes pela omissão diante privação alimentar, o ódio, do racismo, da misoginia numa política de estado inconstitucional subvertendo o bem comum em bem privado multinacional.

E não me diga que o presidente tem imunidade, porque eu não sou abestalhado. É medo de tomar ferro quando a acusação for para o Congresso, pelo que determina o artigo 86, da Constituição de 1988.

Que se exploda o povo. Ministros são tão imexíveis quanto o atual presidente. Olhos fechados para a indústria das armas, da madeira, do petróleo, da energia, do minério, do tráfico de sentenças. E mesmo quando alguém como Lewandowski tenta agir, é logo chamado no eixo, o eixo da maioria “que nós confiamos”, como disse DaLlagnol do Power Point.

É acordão, com STF, com tudo, como disse Romero Jucá e o outro canalha. E o acordo é deixar o povo sem eleições, sem constituição, sem comida, sem vida.

Precisávamos parar o monstro, mas quem parou mesmo foram os “capa-preta”, de medo ou indiferença, tanto faz.

