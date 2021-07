O ‘tratamento precoce’ na Petrobrás

A Federação Única dos Petroleiros vive uma luta dramática. Institucionalmente, precisa defender trabalhadores e trabalhadoras de petróleo e afins em todo o país contra a pandemia do COVID-19. Humanitariamente visa, também, garantir a vida de colegas de trabalho e [email protected] nos mais longínquos rincões, homens e mulheres importantes no seu seio familiar.

A priori, essa atividade institucional e humanitária não deveria ser, dita assim, uma luta, mas o que existe, desde o início da pandemia, é uma tensão contrária a esta iniciativa da FUP.

As dificuldades trazidas pela gestão da Petrobrás, segundo a FUP, existem desde a realização e frequência das testagens dos trabalhadores, o acesso por meio das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA`s) aos dados de contaminações de trabalhadores por unidade de produção, a qualidade e quantidade de máscaras em algumas unidades, a realização de paradas de manutenção com aumento de contingente em até 10 vezes nas unidades provocando aglomeração e o silêncio sobre as mortes de trabalhadores terceirizados nas instalações da companhia.

A Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e o Norte Fluminense chegaram a fazer greves sanitárias a fim de que a Petrobrás adotasse as medidas de prevenção.

Não bastasse todas as dificuldades em garantir a saúde das pessoas, nesse que é considerado um serviço essencial, denúncias divulgadas na imprensa dão conta de que médicos da companhia estariam receitando medicamentos como Ivermectina e Azitromicina em trabalhadores com sintomas. Numa das denúncias apresentadas pela Rede Globo, uma médica da Petrobrás já estaria com receitas preenchidas onde colocavam somente o nome do trabalhador.

Diante destas denúncias, o senador Randolfe Rodrigues disse, segundo a VEJA, que a CPI da Pandemia iria investigar o caso e para falar sobre este assunto, no próximo sábado, dia 10, às 16h, o Debate Petroleiro vai conversar com o senador Humberto Costa e com o dirigente da FUP Raimundo Teles.

