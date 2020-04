O vírus e o verme se uniram

Bolsonaro, que tanto fez, que vai, segundo notícias, demitir Mandetta, o ministro da saúde. Que já perdeu o Secretário de Vigilância em Saúde, que pediu demissão. Para demonstrar que manda, Bolsonaro provoca o desmonte do ministério da saúde, em plena pandemia edit

O presidente Trump diz que seu país não pagará o que deve à OMS, Organização Mundial da Saúde, e ganha apoio de Bolsonaro.

Trump e Bolsonaro tomam decisões que podem levá-los a ser considerados potenciais genocidas.

Enquanto isso passam de 2 milhões as pessoas infectadas no mundo.

E, no Brasil, o colapso do sistema de saúde já é anunciado.

E, com as mudanças previstas para o ministério da saúde, o isolamento social, possivelmente, será relaxado, em favor da economia, e o colapso que já se avizinha será apressado.

E as mortes por covid-19, no país, já passam de 1500, só no dia 14/4, 204 mortes foram registradas.

E cerca de mil cidades brasileiras tem casos de coronavírus.

E a população continua a desobedecer as orientações das autoridades sanitárias.

Autoridades sanitárias que o presidente Bolsonoro insiste em desautorizar.

E para, minimamente, não morrer de fome, o trabalhador tem de enfrentar filas nas agências bancárias, se expondo, de forma insana ao contágio.

É o círculo vicioso em que fomos metidos.

E para adensar o problema, enquanto a luta contra o covid-19 não ganha a dinâmica necessária para que seja evitada uma tragédia maior, Medidas Provisórias, altamente, danosas aos trabalhadores são votadas em caráter de urgência pelo Congresso Nacional.

Alguém disse que não sabia o que era pior: lidar com o vírus ou com o verme.

Porém, tudo indica que o vírus e o verme se aliaram!

Estão reconstruindo a Senzala… Temos de tomar a Casa Grande!

