Ode à democracia com cidadania

A palavra política tem sentido se ela tem um ideal presente,

Se ela é útil ao bem-comum se a política projeta sonhos.

Se ela fortalece a democracia e a participação da cidadania.

Se o ideal democrático é a afirmação da liberdade,

Se a democracia é o exercício do poder dos iguais,

É a pluralidade do pensar sem verdade única.

É a participação na escolha do destino comum,

Se o meu ser político é humanamente solidário.

A ditadura nunca mais abrirá as portas do planalto!

Os vampiros nunca mais sugarão as veias da democracia,

O gigante Brasil não se ajoelhará ao poder da tirania!

Juntos resistiremos ao fundamentalismo e ao fascismo,

Junto avançaremos por um novo projeto de sociedade,

Quando a utopia do possível nos move,

A poesia traz o senso do encanto da política.

Nossos sonhos são reais! Ditadura Nunca mais!

