"Agora, chocado o ovo, as bestas feras estão por toda parte, salivando ansiosas para atacar", diz a colunista Hildegard Angel sobre apoiadores de Jair Bolsonaro

Por Hildegard Angel, para o 247

Ontem foi um dia triste e duro para todos nós, porque foi o dia em que nos deparamos com a realidade que já antecipávamos: a concretização da violência tão anunciada e pretendida por Bolsonaro, desde sua campanha em 2018.

Ao longo desse tempo, ele alimentou cotidianamente esse projeto, com impressionante determinação.

Apostou no ódio, no confronto, nas inimizades e na violência.

Expressou isso em seus discursos, lives e cercadinhos em todas as oportunidades.

Liberou e estimulou o uso de armas de fogo. Os clubes de tiro proliferaram por todos o país. Coisa que jamais cogitamos e de que muitos jamais haviam ouvido falar, num país sem histórico de guerras e que imaginávamos pacífico, exceto nos fronts habituais da violência urbana e da disputa de terras.

Na bolha da disputa para sobreviver no dia a dia muitos não se davam conta do perigo que nos rondava, do ovo sendo chocado pela serpente odienta.

Bolsonaro foi perseverante. Fez do circuito dos aniversários e solenidades nos quartéis militares uma rotina. Onde quer que houvesse uma comemoração de farda, estava lá, "prestigiando", e angariando a simpatia dos de baixa, solidário com as causas daqueles formados "para matar", disciplina em que se diz especializado.

Em sua cruzada para se tornar ditador de direito, governou como ditador de fato. Ao atropelo das leis, ignorando a Constituição, os códigos penal e civil, aparelhando instituições, exigindo submissão absoluta, ao melhor modelo das organizações mafiosas. Vingando-se de quem o contrariava.

Conjugando a cartilha do olho por olho, dente por dente, e dos lugares comuns do crime, como "manda quem pode, obedece quem tem juízo".

Agora, chocado o ovo, as bestas feras estão por toda parte, salivando ansiosas para atacar. Acorda, Brasil!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

