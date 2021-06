Por Toninho Kalunga

Sim, quem disse essa frase foi uma pessoa importante para seus seguidores. Estes seguidores o enxergam como se enxerga um messias. São fieis às suas palavras e atos e creem firmemente que sua passagem na terra e sua existência entre nós é sinal do próprio deus. Assim, no ato político em São Paulo, no sábado 12/06, o tal messias dá uma informação perturbadora a seus seguidores: “ONDE VOCÊS ESTIVEREM, EU ESTAREI NO MEIO DE VOCÊS”.

Para que não haja dúvidas, o autor da frase acima é Jair Messias Bolsonaro. Mas houve um Deus que, antes do falso messias, havia dito uma frase semelhante, inclusive o sentido é diferente, mas o conteúdo é parecido: No caso de Jesus, sua frase está localizada ao fim da admoestação da “última ceia” (Evangelho de São João, Cap. 14-1,6), onde Jesus revela toda sua peregrinação e infortúnio que está prestes a acontecer.

A enigmática frase do Deus dos Cristãos ecoará na mente de seus discípulos e dará a eles a força necessária para enfrentar, cada um a seu tempo, as agruras de se colocar à serviço da construção do Reino, assim, no Evangelho de João Jesus disse: “Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. (Jo 14,1-6)”

Ou seja, Jesus quer que seus seguidores estejam onde Ele estiver, que é o Reino que Ele foi nos preparar um lugar. No caso do falso Messias, como ele não tem reino, então ficará atentando a alma de seus seguidores onde estes estiverem - “onde vocês estiverem, eu estarei no meio de vocês”. Isso está mais para uma maldição do que para uma profecia.

Bolsonaro parece acreditar ser um enviado. Sair de onde saiu e conseguir chegar onde chegou, parece claro em sua deformada concepção, ter sido obra de um pacto com a divindade, ou seja, entre ele e o que o transcende. É no transcendental, e por assim, aproveitando a fragilidade intelectual e política de seus seguidores e o tortuoso caminho da fé que manipula, que mente e deforma a verdadeira fé, que esse falso messias tenta dar forma a essa deformidade que é a fé esquisita que esse monte de esquisitos ameaça seguir.

Os seguidores deste messias são pessoas com latentes falhas de caráter, hipócritas de várias naturezas, aproveitadores das fragilidades humanas, que trazem para o dia a dia da sociedade brasileira, seus preconceitos, suas perversões, suas depravações sexuais e toda sorte de imoralidades no serviço público que diziam combater. São ou não são as características de todo miliciano, de todo políticos corruptos e religiosos picaretas? Olhem para estas pessoas e encaixem elas nos conceitos acima descritos, que acharão um bolsominion, um político do centrão corrupto ou um religioso pervertido.

O falso messias, como é próprio do diabo, joga sempre para dividir e confundir. Tenta imitar uma frase marcante de Jesus Cristo, num ato onde supostos líderes religiosos, defendem um suposto evangelho, que cada dia está ficando claro qual messias estão seguindo. Seus escritos ainda não estão difundidos, mas a prática é clara. O messias dessa gente é um anticristo. Não se sustentará, como não se sustentaram seus antecessores.

