"Operação Tabajara" continua em marcha: denúncia de Marcos do Val saiu pelas mão de ex-assessor

"Leonardo Caldas, jornalista que assina a matéria na Veja, ocupou cargo no gabinete do senador. Isso é eticamente questionável", diz Florestan Fernandes Jr. edit

Apoie o 247

ICL

Não me parece casual que as revelações do senador Marcos do Val, publicadas nesta sexta-feira pela revista Veja, tenham sido vazadas pelo próprio Senador na madrugada seguinte à derrota de Bolsonaro, com a reeleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado.

A vitória comemorada pela base do governo Lula não durou 24 horas. Foi imediatamente obscurecida por mais uma cortina de fumaça produzida pelo bolsonarismo. Desta vez, provocada pelo conhecido aliado de Bolsonaro, Marcos do Val. Se combinado ou não o vazamento, a trama golpista confirmada pelo senador em seu depoimento à Polícia Federal colocou Bolsonaro mais próximo da brasa. A articulação de um plano de arapongagem de baixíssima expertise, para grampear o Ministro Alexandre de Morais, visando reverter a derrota de Bolsonaro nas urnas, ainda que delirante, é algo muito grave.

“É inadmissível em uma democracia" grampear um ministro do STF, como queria Bolsonaro, afirmou hoje o Ministro Ricardo Lewandowski.

No momento, a batata do ex-presidente está assando por todos os lados: nas brasas da denúncia de Marcos do Val, da minuta do golpe encontrada na casa de Anderson Torres, que hoje se sabe, repleta de digitais... literalmente, e dos atos terroristas do 8 de janeiro.

Mas qual o efeito prático disto, em se tratando de Jair Bolsonaro? Quem e quando surgirá para retirar as batatas da grelha e colocá-las na geladeira da Papuda, que é o seu devido lugar?

Bolsonaro, que nos últimos quatro anos se manteve em evidência abrindo porteiras e passando o gado, chamando os ministros do STF de surdos de capa preta, que agitou sua militância ao dizer que não obedeceria decisões judiciais. Bolsonaro, sobre quem se acumulam denúncias dos mais variados ilícitos. O próprio, que até pouco tempo não continha sua verborragia golpista, após passar um breve período em suposto silêncio (que agora parece ter sido mais que ruidoso), voltou a incitar seus fanáticos quando afirmou, em seu primeiro evento público nos EUA, que o governo Lula “não vai durar muito tempo” e que “em pouco tempo teremos notícias”. O Jair, protagonista da pior quadra da História que miseravelmente vivemos nos últimos quatro anos, não se constrange em reincidir nos crimes. É useiro e vezeiro deles.

Hoje o senador Marcos do Val afirmou que sua aliança com Bolsonaro continua intacta, e que vai pedir o afastamento de Alexandre de Morais da relatoria do inquérito dos atos antidemocráticos. A operação Tabajara continua em marcha.

“Dou um Google” e constato que Leonardo Caldas, o jornalista que assina a matéria na revista Veja, até maio do ano passado ocupou o cargo de auxiliar parlamentar intermediário, no gabinete do senador Marcos do Val. Além disto, em 2020, o mesmo jornalista estava lotado como auxiliar parlamentar sênior no gabinete do senador Luís Carlos Heize.

É certo que trabalhar em gabinetes de parlamentares de extrema direita não configura crime. Mas me confesso incomodado com a publicação de reportagem envolvendo um Ministro do Supremo Tribunal Federal, atual Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, produzida e assinada por um ex-funcionário do Senador Marcos do Val, baseada em denúncia desse mesmo Senador. Isso é, no mínimo, eticamente questionável.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.