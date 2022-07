Os alter egos de Jaime Bevennuto

O romance ROTA 12 é uma espécie de "egotrip" ou seja uma viagem narrativa do "eu" do autor, através de seus personagens - Melissa e Kuriau edit

Conheci o professor Jaime Bevenutto na década de 80. Na época ele estava no Gajop e fazia jornalismo na Católica. Tivemos muitas parcerias durante essa época. Depois, ele saiu do Gajop e foi fazer os cursos de Pós-graduação e tornou-se um estudioso dos direitos humanos e das relações internacionais. Foi professor da Universidade Católica, no Curso de Direito.

Quem conhece Jaime, sabe que ele tem um temperamento calmo, cortes, muito moderado. Poderia ter sido um diplomata ou um funcionário de alguma organização internacional.

Foi, então, com surpresa que soube de sua trajetória como romancista sob o pseudônimo de Nuno Kembali. O romance ROTA 12 é uma espécie de "egotrip" ou seja uma viagem narrativa do "eu" do autor, através de seus personagens - Melissa e Kuriau - conceituados como heróis "cronotopos" (que combinam o tempo e o lugar, em busca ora da identidade feminina ora da identidade latinoamericana pelas populações originárias das Américas, pós-colonização.

Bevennuto/kemali faz de seus personagens "alter egos" de seu ego. Segundo ele, essas figuras vocalizam/pensam o que o autor gostaria de ser ou de dizer mas na sua profissional e pessoal, não é capaz de fazer. Daí o perfil "desafiador" e questionador" de Melissa e Kuruai. Dessa forma, é uma outra faceta de Bevennuto pouco conhecida, embaixo da imagem de professor e advogado dos direitos humanos.

Uma palavra-chave parece unir os dois: ETNOGRAFIA, vocábulo utilizado por ele como professor de metodologia. Etnográfico é o relato das viagens recheado de mitos, lendas, costumes e linguagens locais.

O lançamento do livro foi muito concorrido e um momento de aprendizagem.

