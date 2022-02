Os EUA começam a balcanização na América do Sul pela Bolívia

Apoie o 247

Após o golpe mal sucedido na Bolívia, em que houve o afastamento do então Presidente Evo Morales e seu impedimento de concorrer às eleições, a população do país andino se mobilizou e conseguiu reverter o golpe, elegendo um governo do partido de Evo Morales.

Porém, o imperialismo decadente estadunidense, não aceitaria tão facilmente a derrota. Agora seus planos são a balcanização da Bolívia, armando a oposição ao governo federal, na província de Santa Cruz de La Sierra, reduto de onde surgiu o golpe de 2019.

No dia 8 de janeiro, a polícia boliviana apreendeu um carregamento de armas e cartuchos militares vindo dos EUA à Santa Cruz. Após um chamado da aduaneira, militares bolivianos encontraram um lote de armas e munição de grosso calibre. Compostas de automáticas, semiautomáticas, carregadores, 62 caixas de cápsulas vazias e roupas de tipo militar, e outros equipamentos.

O diretor da Força Especial de Combate ao Crime de El Alto, Limbert Coca, revelou que ao investigar a carga foi possível averiguar ter sido enviada dos Estados Unidos à empresa Import Export, com sede na cidade de Santa Cruz, cujo governador é o político de direita Luis Fernando Camacho.

Camacho tem sido responsável por ações contra o governo nos últimos meses, incluindo pedidos de paralisação do trabalho e um pedido de federalização de Santa Cruz. No dia 4 de fevereiro, o porta-voz da presidência, Jorge Richter, disse que a tentativa de federação de Camacho é para conseguir capturar o poder social, econômico e político da região, apropriando-se das Câmaras da indústria e associações profissionais. Além disso, Camacho pretendia eleger o procurador departamental do Ministério Público, controlando assim, as investigações e o controle externo de Santa Cruz.

Se não bastasse, dia 8 de fevereiro, o ex-presidente denunciou estar sendo monitorado e espionado por ações ilegais vindas diretamente da embaixada dos EUA. Ademais, não se trata apenas de uma perseguição física, mas também de campanhas difamatórias de fake news e falsas acusações. O ministro do governo, Eduardo del Castillo, anunciou medidas para proteger a integridade física e a vida do ex-presidente, e prometeu abrir investigação sobre o caso.

Especialistas concordam que investigações dos Estados Unidos tentam associar supostas atividades de tráfico de drogas realizado pelo ex-chefe antidroga, Maximiliano Dávila, ao ex-presidente Evo Morales.

Em pronunciamento no domingo passado, Evo Morales disse: "A direita e os servis ao imperialismo querem me desmembrar como Túpac Katari, se não fisicamente, então politicamente, com mentiras, intrigas e falsas acusações que não poderão provar devido à transparência de nossa vida inteira."

