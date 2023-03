Os fetiches da cultura popular

Apoie o 247

ICL

A novela "Mar do Sertão" trouxe à baila a questão da identidade cultural nordestina e sua transformação. Como obra picaresca, influenciada pela literatura de cordel ou a cultura popular do nordeste, ela reproduz muitos estereótipos e clichês típicos da construção de um certo imaginário nordestino - a superstição, a religiosidade, o jagunço, o coronelismo, os crimes de honra, a picareta e o picaresco etc. Mas também trouxe o contraponto da mudança, da inovação, da esperança de redenção do povo sofrido do sertão nordestino.

Muitos temas atuais foram trazidos à discussão e o simbolismo do final - todos os personagens mergulhados no açude assina para um outro Nordeste e uma outra cultura é relações de poder e afetividade homo e heterossexual. Não há dúvida de que toda tradição cultural é ambígua. Tem traços conservadores e atrasados e traços progressistas extremamente positivos.

Mas precisamos estar sempre alertas contra a mania da indústria cultural moderna nos representar como curiosidade etnológica ou fósseis culturais disposição da curiosidade de plateias e audiências urbanas, que apreciam o diferente, exótico, o extraordinário, como fetichista de sociedades arcaicas e pré-modernas, no que diz respeito à democracia, o direito das minorias, a gestão republicana, gênero, meio-ambiente, diversidade de gênero e orientação sexual.

Como já se disse, não há um único Nordeste. Há vários nordestes, É preciso ficar atento às estratégias televisivas de querer nos vender como micos de circo mambembe. Temos qualidades e defeitos. Mas nada que não possa ser consertado pela educação, políticas públicas, a justiça e a divulgação de boas práticas, atitudes e comportamento. O que, aliás, a novela procurou chamar a atenção.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.