Os flautistas trágicos...

A gama de professores altamente certificados na malha pública do Estado do Rio de Janeiro, é grandiosa: são especialistas, mestres, doutores, pós-doutores que suaram sangue para concluírem suas teses. No entanto, sofrem coerção por parte das ratazanas que coabitam os altos escalões do poder, com suas rachadinhas sem fim... edit

O sistema político está desgastado. Ser um corrupto, caiu em lugar comum. A corrupção é secular. Ela acompanha o Homem estruturalmente. E o que fazer? trancar os corruptos em uma caverna? Ou atirá-los do Taigeto?

Já temos o nosso flautista, e a nossa Hamelin tupiniquim. E este flautista hipnotizou cinquenta e sete milhões de "ratinhos"...

A Esquerda tenta resistir, para não seguir a "flauta trágica" que dilacera e escorraça os cidadãos. Nos bancos o povo que precisa de dinheiro; eu vi, é tratado como um roedor que é levado à ratoeira, para se contaminar com CORONAVÍRUS; quando busca receber saldos de FGTS, que na maioria das vezes, inexistem, tal qual outros auxílios...

Os bancários da Caixa Econômica Federal de Petrópolis, por exemplo, tratam com desdém seus clientes, gente que padece a falta do pão, no país do "leite condensado''.

Professores do Estado do Rio de Janeiro, estão sendo convocados de forma acintosa a comparecerem em reuniões dos "ditos" planejamentos acadêmicos: presencialmente, ou seja, para formar aglomerações, que de forma criminosa podem levar um ser humano à morte por contaminação viral. As reuniões estão sendo conclamadas para os primeiros dias do mês de fevereiro. Os diretores das unidades escolares, que por vezes, mal sabem escrever o português. Enviam mensagens via whatsapp ameaçando os docentes de colocar falta, caso eles não compareçam. E o desconto é doloroso para quem ganha "migalhas" sem reajuste há sete longos anos.

O governo do Rio de Janeiro está nas mãos de outro "flautista trágico'', aliás, há "flautistas trágicos" executivos, legislativos e judiciários guiando o seu gado até o precipício ideal; e há milhares sendo trancafiados nas cavernas da fome e da morte.

