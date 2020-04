Ou Bolsonaro demite Mandetta ou Mandetta demite Bolsonaro

Brasil é o único país do mundo em que o ministro da Saúde comanda a comunicação do combate ao coronavírus. Em todos os outros, é o chefe de governo, presidente ou primeiro-ministro. " Se Bolsonaro quiser mostrar que ainda manda, tem de demitir Mandetta. Se não o fizer corre o risco de ser demitido pelo ministro", conclui o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik, para o Jornalistas pela Democracia - Acabei de ver, na TV espanhola, o presidente Pedro Sanchez anunciar prorrogação do confinamento na Espanha até 25 de abril.

Essa tem sido a praxe em todos os países.

A premier Angela Merkel determina o que os alemães têm que fazer. Nos Estados Unidos, a tarefa cabe a Donald Trump. Alberto Fernandez decretou o fechamento da Argentina, ao vivo e a cores. O presidente Emanuel Macron mandou fechar a França. O mesmo fez o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, na Itália. E Benjamin Netanyahu em Israel. O primeiro-ministro Narendra Modi confinou a Índia. Já o primeiro-ministro Shinzo Abe tirou Tóquio e Osaka do confinamento japonês.

A regra é clara: é sempre o mandatário quem diz, por meio da TV, o que deve ser feito pelos cidadãos do país e é obedecido, especialmente numa situação como a atual, descrita por todos como uma guerra.

Somente o Brasil quebra essa regra universal.

Aqui, Bolsonaro diz que é para fazer uma coisa e o ministro da Saúde, outra. E o que acaba prevalecendo é a palavra do ministro, nas coletivas diárias que convoca.

Bolsonaro ameaça aqui e acolá, faz barulho, esbraveja na sua bolha social, promove seus “jus esperneandis”, mas não consegue impor sua vontade à força ou ser obedecido por ter razão.

Não se bica com o ministro, o que já admitiu publicamente, até ameaça demiti-lo, mas também parece não ter força para demitir.

Decorre daí o fato de a cada dia aumentarem as dúvidas acerca do papel do general Braga Netto nas coletivas diárias de Mandetta.

Não se sabe mais se ele está lá como representante do presidente da República ou se o presidente da República, de fato, é ele.

Se Bolsonaro quiser mostrar que ainda manda, tem de demitir Mandetta. Se não o fizer corre o risco de ser demitido pelo ministro.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso