Ou Bolsonaro manda parar ou se torna cúmplice da conspiração

Apoie o 247

ICL

O fato de Luciano Hang ter gravado vídeo, hoje cedo, convocando as pessoas a irem às ruas para contestar o resultado das urnas, juntando-se aos caminhoneiros, e de Carla Zambelli estimulá-los a continuar (“não esmoreça”) e espalhar boatos de que estamos às vésperas de uma guerra civil, sem serem contestados pelo Planalto, são indícios, por serem, ambos seus porta-vozes, de que a conspiração dos caminhoneiros tem chefe, e ele está no Palácio do Planalto.

Cabe a ele dar a ordem para encerrar essa tentativa de insurreição contra o Estado Democrático de Direito, que pode ser punida com até oito anos de cadeia, de acordo com a Lei no.14.197, assinada por ele próprio, a 1/9/2021.

Se não o fizer, será pior para ele: as suspeitas de que é o chefe ou, ao menos, cúmplice do movimento golpista vão ficar mais robustas.

E a Lei no.14.197 poderá ser usada contra ele.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.