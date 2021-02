Ou se age com vigor, ou será o caos

Médicos em geral têm o costume de não alarmar os pacientes porque um paciente em pânico pode piorar em muito a situação, porém o Brasil não é um paciente e se não houver palavras sinceras e exatas por maior situação de pânico que ocorra será melhor do que continuamos matando a população brasileira.

A estimativa de pessoas já infectadas no Rio Grande do Sul, segundo a última etapa do estudo Epicovid19 já que começou a meses atrás é que no RS 10% (entre 9,1% a 10,9%) da população gaúcha já foi infectada, ou seja, resta ainda 90%. Para uma população estimada de 11.377 239 habitantes isso quer dizer que restam ainda 10.239.515 a serem infectados, se não houver reinfecção que alguns estudos dizem que até 6 a 8 meses não ocorre, atingirão antes de uma imunidade de rebanho que varia entre 60% a 80%”, segundo o epidemiologista Aluísio Barros da UFPEL, restam entre 6.143.709 a 8.191.612 de pessoas a serem infectadas.

Se supusermos que a taxa de mortalidade permanece a mesma que anteriormente 12.149 para aproximadamente 1.137.239 infectados restam ainda entre 65.632 a 87.510 pessoas a morrer somente no estado do Rio Grande do Sul, o valor será abaixo disso quanto mais rápido for a vacinação e se esgotado as pessoas mais velhas ou pessoas com comorbidades, talvez esse valor caia para menos de 30.000 pessoas a 50.000 pessoas. Isto são cálculos rápidos sem considerar os seguintes fatores:

Que se faça um Lockdown rigoroso, não as verdadeiras palhaçadas que estão sendo feitas no Brasil.

Que surjam, não se saiba de onde, centenas de milhões de doses de vacinas.

Que não surja uma nova variante do vírus que tem 50% de diminuir a mortalidade e 50% de aumentar.

Que com o esgotamento do sistema hospitalar a mortandade não aumente significativamente.

Que se tire do governo federal os genocidas que estão perturbando a população com mentiras.

Esses cálculos foram feitos a partir dos dados do RS que mantém uma pesquisa levada pela UFPEL sobre o número de casos desde o início da epidemia.

Como o Rio Grande do Sul possui uma população aproximadamente 5,4% da população brasileira, supondo que todas as condições sejam equivalentes (o que não é) tais como pirâmide etária (o RS é um estado com mais velhos), condições econômicas e sanitárias (o RS tem situação melhor do que a média do Brasil) poderemos de forma bem grosseira estimar que caso não ocorra nenhuma das situações dos itens (1) a (5) se tenha um número de mortos pela Covid-19 entre 1.215.000 a 1.620.000 de brasileiros.

Atenção esse é um cálculo grosseiro, mas se as tendências não forem radicalmente mudadas não será menor do que 800.000 e maior do que 2.000.000.

As tendências favoráveis seriam os itens (1), (2) e principalmente (5).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.