Ouro e diamantes iluminam degradação suprema

Apoie o 247

ICL

Nada mais enganoso do que descansar o sono dos justos diante de um sistema político que tem a farda manchada pelo golpismo e um cofre que esconde um tesouro roubado.

O que se enxerga no Brasil de hoje é a continuidade do ontem e do anteontem, período da história no qual os crimes do poder -- especialmente fardado -- não inspiram punição, mas continuidade, pois ocorrem em sequencia e logo acabam esquecidos.

Após o ataque bem sucedido de 2016, que afastou uma presidente eleita sem crime de responsabilidade, veio o golpe de 2018, que cancelou princípio constitucional da presunção da inocência para permitir o encarceramento de Lula e abrir caminho para um golpe militar fantasiado de processo eleitoral.

O inevitável passo seguinte teria de ser o fiasco de 8 de janeiro de 2023, quando se programou a derrubada de um governo recém-eleito, abraçado pelo povo e reconhecido no mundo inteiro, que acabara de receber 60,3 milhões de votos. Como era fácil perceber, faltava peru naquela farofa.

Ainda assim, o Brasil convive com um organismo violento e parasitário, que se alimenta de oportunidades de negócio e esquemas de corrupção em suas entranhas, com farto alimento permitido por uma das dez maiores economias do planeta.

Ao longo dos últimos anos revelou-se uma operação política criminosa e imoral, liderada por um sistema paralelo de poder militar infiltrado em altos postos do Estado, que se recusa a respeitar a soberania popular e abandonar o poder conquistado em desacordo com a vontade do povo.

Atendendo a um comando subterrâneo mas onipresente, sete militares se deslocaram pelo país para atender a uma voz de comando até agora mantida na clandestinidade -- mas cuja identidade não é difícil adivinhar.

Não se trata da conhecida corrupção que já dava os primeiros sinais nos tempos da colonia.

Seu movimento tampouco representa uma patética versão dos Atos Institucionais que, com o falso pretexto de combater a corrupção e a subversão, derrubaram duas décadas de regime republicano para entregar o destino do país à violência ignorante da caserna.

No Brasil de nossos dias, ocorreu uma acomodação bastarda, que é produto de uma nova perspectiva histórica.

Como nos tempos de Ali Babá e os 40 ladrões, o projeto consiste em vender toda forma de riqueza nacional para colocar as mãos no ouro e diamantes oferecidos nas zonas de sombra da ordem mundial.

Aqui se alimenta uma época histórica que escraviza os homens e mulheres do povo para agradar governantes submissos, banqueiros vorazes e barões corruptos.

Esta é a ameaça a ser enfrentada no Brasil de nossos dias. Os ladrões de casaca deram o braço para bandidos de farda, e permanecerão à espreita, enquanto não forem localizados, julgados e punidos.

Convém não perder tempo, antes que não haja lugar para a vergonha e a indignação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.