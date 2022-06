Outubro: Ou vai ou vai!

Apoie o 247

Se acontecer uma tragédia e Bolsonaro conseguir a reeleição, todo o discurso pós golpe de 2016 ficará definitivamente anacrônico, sem respaldo, obsoleto, sem sustentação para as próximas eleições.

As auditorias do TCU que revelaram a farra do cartão corporativo, a mansão do 01, a polarização, o desmonte do Estado, as rachadinhas sertanejas, as milícias, tudo perderá força de implosão e o navio fantasma seguirá seu destino, rumo ao caos definitivo.

Por isso, é da maior importância que os eleitores que não queiram viver mais quatro, oito, doze anos desse governo cataclísmico, que antecipem o seu fim votando em Lula no primeiro turno.

Pronunciar ‘vote em Lula no primeiro turno’ é quase um mantra ritualístico para proteger o país da maldição que se abateu sobre nós com a eleição do genocida.

Se o PDT, não mais de Leonel Brizola, mas de aventureiros, tivesse altruísmo, nesse momento delicado em que a civilização corre risco, e retirasse a candidatura do aparvalhado Ciro Gomes, reconquistaria a simpatia de eleitores desiludidos, o que seria um carinho póstumo no ex-governador, cunhado de Jango.

Falta quatro meses para as definitivas eleições, não podemos abrir agenda para o medo. Se provocados, partiremos para o enfrentamento, se agredidos, partiremos para a agressão, porque derrubar o fascismo é prioridade para que possamos retornar ao caminho da democracia, soberania e do bem-estar social.

