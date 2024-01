“Parabéns, São Paulo?” Pelos seus 470 anos

Apoie o 247

Mesmo você que não é paulistano sabe que a cidade de São Paulo é cosmopolita. Seu crescimento urbano atraiu brasileiros de todas as regiões. A cidade abriga de tudo: cultura, pobreza extrema, e suas rugosidades históricas demarcam sua trajetória no tempo histórico.

A história do Brasil traz no bojo a história dos povos originários, é claro, um professor, por exemplo, deverá aguçar o interesse dos alunos pelos documentos, não precisam ser, portanto, utilizadas de modo tradicional, onde o aluno responde cada questão e o professor corrige; quando a proposta é refletir, não há certo ou errado, apenas considerações. Os indígenas, ainda que invisíveis, para a maioria da população estão presentes em todos os cantos do país, inclusive em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo; cidade que abriga uma gigantesca variedade de povos, e que no que se refere ao “índio” não é diferente, dezenas de etnias vivem na cidade. O passado de São Paulo também é marcado pela presença indígena, o que só reforça a abordagem do tema.

São Paulo possui uma história tão rica que conta a vida de uma nação, uma nação que abriga em seu território, sem exagero, características de todos os cantos do mundo. Essa história começou com um povo desbravador, bandeirante, que subiu serras e abriu florestas para marcar seu território em uma localização topográfica que, do ponto de vista da segurança, era perfeita. Atualmente a região está consolidada como uma das maiores potências econômicas e políticas do mundo, segue em pleno desenvolvimento e abriga pessoas do mundo todo.

No início, São Paulo vivia da agricultura de subsistência, da tentativa de implantação em escala da lavoura de cana-de-açúcar e com o sonho da descoberta do ouro e dos metais preciosos. Começaram as viagens ao interior do país, as “bandeiras”, expedições organizadas para aprisionar índios e procurar pedras e metais preciosos nos sertões distantes.

Ao longo de todo o século XVIII, São Paulo ainda era o quartel-general de onde não cessavam de partir as “bandeiras” e permanecia a pobreza em razão da carência de uma atividade econômica lucrativa. A virada na economia aconteceu na passagem do século XVIII para o XIX, quando as plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar.

A resistência também deixou sua marca na história da maior cidade da América Latina, foi a chamada Revolução constitucionalista de 1932, que demonstrou o quanto o estado adotou uma personalidade própria, e hoje com treze milhões de habitantes, possui problemas de gestão e consequentemente infraestrutura. E agora SAMPA, como reagir ao imperialismo da desigualdade? Por mais 470 anos?

