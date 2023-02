Participe da III Conferência Nacional dos Comitês de Luta

Apoie o 247

ICL

Nos dias 21, 22 e 23 de abril, será realizado em São Paulo a terceira Conferência Nacional dos Comitês de Luta. Com o objetivo de reunir milhares de pessoas de todo País e organizar a campanha em defesa do governo Lula, o terceiro encontro nacional dos Comitês servirá para ser o primeiro grande passo em torno de uma campanha de rua em defesa de Lula.

No passado, os comitês foram formados para lutar contra o golpe, posteriormente contra prisão e pela liberdade de Lula, e no ano passado se intensificaram na eleição de Lula. Agora, chegou a hora de defender o governo eleito nas ruas. Para isso, um manifesto está sendo elaborado e já conta com a assinatura de 150 entidades de todas as partes do País que apoiam a luta em defesa do governo Lula.

Caravanas de todo País serão feitas e uma vaquinha já foi lançada para custear a iniciativa. É hora de sair às ruas novamente, participe conosco!

