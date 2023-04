Pasquale, o nonno da Concheta

Apoie o 247

O grupo paulistano Língua de Trapo acaba de lançar um novo single que promete conquistar os fãs de humor. Intitulada Pasquale, a canção é uma homenagem ao “avô da Concheta”, um italiano que deixou sua terra natal para viver no Brasil e que acaba passando por diversas situações inusitadas na Pauliceia.

Com autoria deste espancador de Olivetti Lettera e do maestro Wagner Amorosino, Pasquale promete arrancar muitas risadas do público. Os integrantes do Língua de Trapo contam que a canção estava inicialmente prevista para fazer parte do álbum mais recente do grupo O último cd da Terra (2016), mas acabou sendo barrada na alfândega do porto de Santos na chegada do nonno. Por sorte, a mala de roupas e um salame de Pasquale foram liberados. Por essa razão, somente agora o single poderá ser conhecido por todos.

O lançamento oficial de Pasquale aconteceu no dia 11 de abril, e a música já está disponível em todas as plataformas digitais. A escolha da data não foi por acaso: ela é uma homenagem ao aniversário do poeta Juó Bananére, pseudônimo usado por Alexandre Ribeiro Marcondes Machado para criar obras literárias no dialeto falado pela colônia italiana do Brás, Bexiga e Barra Funda no início do século XX.

Agora, com o single Pasquale, o grupo volta a explorar as raízes italianas de São Paulo em uma música que contém toda a ironia e o espírito crítico presentes no Língua de Trapo.

Aqui, a letra para se cantar junto:

PASQUALE

Io me chiamo Vitorio Pasquale

Di Roma io sonno naturale

Ma no sê perche desdi bambino

Io sono questo ragazzo cretino

La mia mamma berrava: “imbecile”!

Ficca en Italia, no va a Brasile

Ma io, questo maledeto mulo

Viaggei p’resti paese fancullo

Refrão: oggi oglio migna crassia suciale

I digo: vucê é um troxa, Pasquale (2 vezes)

Mio San Genaro, faiz setent’ani

Desdi chi avuô u primo éreoplani

Chi’stô niste paese insgugliambado

Ingodicionarmente adirrotado!

Gomecei na Pegna, fazzia uns bicco

I giurava che ia ficá ricco

Sognava andá di becca i gollarigno

I tê argun p’ra gastá nu xoppigno

Refrão...

Entô abri una casa di massa

Ma loggo succedeu una disgraza

Servi una sardela vaggabunda

Mattei quasi che toda Barra Funda

No dia ch’io saí da prisó

Un drombadigne me paso a mó

Perch’io fue morá nista confusó

Si na Itália é maise migliore di bó?

Refrão...

