Pazuello mais perto da mentira que da verdade

A desculpa que Pazuello arrumou para faltar à CPI da Covid amanhã é a mais esfarrapada possível.

Todo mundo sabe que é muita coincidência ele revelar ter tido contato com duas pessoas infectadas justamente na véspera de depor.

Propôs depor pela internet. Aziz vetou – todos os depoimentos têm de ser presenciais – e Renan ironizou: "ele quer depor remotamente para evitar aglomeração".

Embora não dê para provar se o general teve contato ou não com os infectados – se está tudo combinado, como parece, eles vão confirmar que estiveram com ele – e se foi intencional ou não, é muito mais provável que seja mentira do que verdade, mesmo porque ele já planejava faltar e foi reprovado no media training a que o Planalto o obrigou para não passar vexame nem comprometer Bolsonaro.

Testemunha de CPI não pode mentir.

