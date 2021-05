"Apavorado com a perspectiva de ser preso, não na CPI, pois tem habeas corpus, mas por ter assumido sozinho a responsabilidade pela negligência no combate à pandemia, ele estava pálido e suando frio enquanto esperava o reinício da sessão", escreve Alex Solnik edit

Pazuello não bateu em retirada, mas amarelou

Peço desculpas por ter escrito na última coluna que Pazuello bateu em retirada depois de ser flagrado mentindo na CPI da Covid.

A realidade é que, apavorado com a perspectiva de ser preso, não na CPI, pois tem habeas corpus, mas por ter assumido sozinho a responsabilidade pela negligência do governo no combate à pandemia, ele estava pálido e suando frio enquanto esperava o reinício da sessão, interrompida pelo presidente do Senado, como constatou o senador Otto Alencar, que é médico.

Por esse motivo, Aziz, Randolfe e Renan houveram por bem adiar o restante da oitiva para amanhã.

Ou seja: Pazuello não bateu em retirada, mas amarelou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.