Pela vida, às ruas já!

Neste sábado, 3 de julho, milhares de brasileiras e brasileiros voltam às ruas contra o governo Bolsonaro. A mobilização, organizada pela Campanha Fora Bolsonaro, foi chamada em caráter de urgência, devido aos últimos acontecimentos no país e aos desfechos do trabalho realizado pela CPI da Covid, no Senado Federal. Será mais uma grande mobilização popular que demonstrará o poder do povo nas ruas. E a nossa participação, enquanto cidadãos, é fundamental!

O Brasil ultrapassou a marca inimaginável de meio milhão de mortos pela Covid-19. São 500 mil vidas perdidas para um vírus que já possui vacina. Poderia ter sido eu, você ou alguma das pessoas que amamos. Paralelo a essas perdas, o governo Bolsonaro continuou promovendo aglomerações, desestimulando uso das máscaras — item essencial para controle da propagação do coronavírus — e, principalmente, deixando a vida da população bem distante das suas prioridades como governante.

É importante ressaltar que nada disso estaria acontecendo, se, lá no início de 2020 — quando a pandemia deu claros sinais da sua gravidade —, Bolsonaro tivesse tratado a questão como muitos países fizeram: com responsabilidade e humanidade e sem ignorar os danos causados por ela.

Meses depois, quando as vacinas começaram a ser produzidas e negociadas pelos chefes de diversas nações, aqui Brasil, Bolsonaro seguiu desdenhando do problema e estimulando o movimento anti-vacina. “Já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade", disse Bolsonaro sobre a compra da Coronavac, uma das vacinas aplicadas no Brasil e que tem salvado muitas vidas. E essa não foi a primeira e nem a última vez que ele fez birra. Basta acompanharmos a CPI da Covid, no Senado, para termos certeza que a morte das mais de 500 mil pessoas é culpa dele.

Quando, por fim, o governo decidiu comprar as vacinas, nos deparamos com um dos maiores escândalos de corrupção no Brasil. Graças às denúncias de Luiz Ricardo Miranda, um funcionário público com estabilidade do Ministério da Saúde, soubemos que havia inúmeras irregularidades no contrato de compra da Covaxin — vacina produzida na Índia — e que Bolsonaro sabia de tudo. Mais recentemente, o jornal Folha de São Paulo apurou que o governo pediu propina de US$ 1 por dose na compra da vacina AstraZeneca.

Diante de tudo isso, como pode um governante desses continuar no poder com tantos danos à população? Claramente, Bolsonaro representa um risco à nação, à soberania do país e à vida do povo brasileiro! Não podemos permitir que mais vidas sejam ceifadas e que a máquina pública seja utilizada para destilar o ódio. É hora de ir às ruas!

Sabemos que o vírus ainda circula entre nós e, por isso, cuidados são necessários. Mas, pior que o vírus da Covid-19, é o governo Bolsonaro e sua base governista! Com restrições sanitárias, se protegendo e cuidando de si e do próximo, neste próximo sábado, faremos mais uma grande mobilização pela vida! Uma ação que ficará marcada na história do país. O povo é soberano e, nas ruas, juntos, nossa força será ainda maior!

Basta de genocídio!

Basta de mitos!

Basta de Bolsonaro!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

