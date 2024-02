Pena de Daniel Alves foi atenuada por pagamento de multa: quando o estupro é tratado como mera infração de carro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Preso preventivamente desde janeiro de 2023, o ex-jogador brasileiro Daniel Alves ouviu nesta quinta-feira (22) a sentença por abuso sexual: 4 anos e seis meses. A vítima, de 23 anos, que nunca revelou sua identidade, alega que o homem a penetrou sem consentimento no banheiro de uma boate de Barcelona em dezembro de 2022, configurando o estupro.

Nas redes sociais espanholas e brasileiras, o assunto explodiu: como assim um homem violenta uma mulher e ficará apenas 4 anos e meio na cadeia? Na imensa maioria dos comentários, a sensação era de revolta e indignação.

continua após o anúncio

Impressionante os detalhes que foram omitidos na sentença tão branda: Daniel mudou de versão cinco vezes, atrapalhando e muito as investigações. Sua mãe expôs o rosto da jovem nas redes sociais, causando ainda mais dor à vítima. Tais questões não foram consideradas ao decidirem por tal condenação? Não.

Daniel pagou o equivalente a R$ 800 mil à vítima ( dinheiro de pinga para um craque de seu porte) - o que atenuou sua sentença. Ou seja, o estupro aqui na Espanha é tratado como uma mera infração de carro. Paguei a multa, volto a ter os meus direitos como cidadã.

continua após o anúncio

E, sim, o que está pior poderá piorar, caro leitor: a pena poderá ser ainda menor do que os 4 anos e seis meses: Por ser brasileiro na Espanha, Daniel Alves poderá se aproveitar de uma regra para estrangeiros que vivem lá e que são condenados por crimes: eles podem trocar uma parte da pena por uma expulsão do país, afirma o advogado Agustín Martínez Becerra, ao G1.

A sentença de Daniel apenas demonstra que existe um pacto em nossa sociedade patriarcal que dá o aval à violação de nossos corpos. Seja através dos feminicídios que seguem em alta, estupros e violências estruturais. Seguimos em luta.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.