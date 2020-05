Perguntei para os leitores: “E quando acabar a pandemia, o que você quer fazer?

"Elucubrando sobre o 'novo normal' no país com o azar de enfrentar um presidente estúpido e uma pandemia ao mesmo tempo", escreve a jornalista Cynara Menezes edit

Por Cynara Menezes, no Socialista Morena e para o Jornalistas pela Democracia

Tenho a impressão de que nós, brasileiros, somos o povo mais azarado da face da Terra nesse momento. Nós, no planeta inteirinho, fomos os escolhidos para enfrentar uma pandemia e ao mesmo tempo o governante mais estúpido do mundo. Não sou eu quem diz, não, é o Washington Post: Bolsonaro é o pior líder, entre todos, na gestão da crise do coronavírus, disse o jornal em editorial. E olha que isso foi antes de nosso presidente passear de jet-ski enquanto o país ultrapassava a marca dos 10 mil mortos.

Às vezes penso que, se Deus é brasileiro, deve ter migrado para a Argentina. O que nós fizemos para merecer essa tragédia de proporções bíblicas que é ter a Covid-19 e Bolsonaro de uma só vez? A pandemia e o pandemônio? O vírus e o verme? Graças à irresponsabilidade do gestor federal, os governadores estão tendo que endurecer as regras do confinamento para tentar impedir um colapso do sistema de saúde.

Dizem os especialistas que no final de maio a pandemia alcança o pico e a partir daí poderemos, aos poucos, voltar à “normalidade”, ou à “nova normalidade”. Nunca vivemos uma época de tantas incertezas como agora. O que será este novo normal? As máscaras farão parte do nosso cotidiano até quando? E se nunca mais pudermos deixar de usar máscaras, como nos filmes de ficção científica? E se esse futuro já chegou?

Reflito sobre o porvir caminhando, nariz e boca tapados, no caminho para o supermercado. O céu noturno em Brasília está despejado, cheio de estrelas e a lua brilha. A atmosfera está perfeitamente respirável. Nada a ver com a “chuva ácida” de Blade Runner. Como acreditar que neste mesmo ar bilhões de coronavírus se agitam, doidos para entrar no meu organismo? Enquanto isso, não muito longe dali, milhares de brasileiros (170 mil e subindo) precisam de ventiladores mecânicos para respirar…

E quando tudo isso acabar? Não nos resta muito a fazer a não ser imaginar o que queremos fazer após a pandemia. Sonhar com dias melhores. Perguntei no twitter o que as pessoas mais desejam depois que a quarentena acabar. As respostas dão um quentinho no coração neste princípio de inverno ensolarado porém frio e rodeado de sombras…

Foram centenas de respostas, quase 500 até agora. Selecionei algumas e organizei-as em nove temas por ordem de importância, a partir da minha própria premissa: como moro longe da família, meu primeiro desejo é revê-los, assim como todos na mesma situação que a minha; quem mora com os pais manifesta outras vontades mais urgentes. Detalhe: desejos pessoais empatam com o desejo coletivo de tirar Bolsonaro do poder tão logo pudermos sair de casa.

Afinal, a esperança é a última que morre, né, gente?

quando essa quarentena acabar, eu quero:

1. rever minha mãe e meus irmãos em salvador

2. tomar uma cerveja com amigos num boteco qualquer



e vocês? April 29, 2020

1. Rever a família e os amigos

Quero ver minha irmã especial e minha irmã enfermeira que está trabalhando na linha de frente, é sambar e beber até o dia raiar. — Almir Santos (@AlmirSantos1974) April 29, 2020

Reunir com meus 07 irmãos e minha mãe na fazenda da minha irmã num delicioso churrasco com cerveja bem gelada. — alenice calixto (@AleniceCalixto) April 29, 2020

Abraçar as minhas filhas com toda a força do meu amor.



Até me emociona escrever isso. — Socorro (@Socorrofpb) April 29, 2020

Quero minha vida de volta, poder pegar o carro e ir pra onde quiser, qdo quiser. Quero pegar minha neta no colo e fazer o monstro do beijo. Juntar a família numa grande festa. — Ana Maria Conti (@AnaAnaconti) May 2, 2020

Quero tomar um "porre" daqueles num boteco qualquer....

Rever minha mãe e meus irmãos, festejar com eles a "magia de estar vivo"...

Como disse Beto Guedes numa de suas músicas: "o milagre já é estar aqui pra ser" (Lágrimas de Amor).... — Ricardo Araújo ⚘⚘⚘ (@rdoaraujo) April 29, 2020

2. Arrancar Bolsonaro do Planalto

Derrubar um presidente — Paulo Candido (@PauloCOF) April 29, 2020

Ir para o Brasil e voltar às ruas contra o fascismo.

Vou sim. #ForaBol卐onaro — Toni Bulhoes (@ToniBulhoes) April 29, 2020

Quero dançar macarena pelado no túmulo do bolsonaro. — Vidas Fascistas Não Importam (@cachorro__urubu) April 29, 2020

Estar viva e ver o Bolsonaro cair — E dai ? 🚩 (@monysan1964) April 29, 2020

Abraçar os bêbados do buteco,comer torresmo e jogar conversa fora bebendo um chopp sem colarinho... — Orfeu (@Olneri) April 30, 2020

1- Tomar uma cerveja em um boteco.



Depois eu não decidi ainda — João Carlos de Paiva (@JCPaiva15) April 29, 2020

4. Bye, bye, Brasil

Ir embora — Contexto Geopolítico (@Contextogeo) April 29, 2020

Ir embora do Brasil. — Chapeuzinho Vermelho (@vivi_junqueira) April 29, 2020

Sinceramente minha vida só volta O "normal" com remédio ou vacina. Porém minha vontade é ir embora desse país. — Cristiano Sousa (@Cristia28860334) April 29, 2020

5. Ficar perto da natureza

Quando a quarentena acabar quero abraçar meus primos , amigas e amigos. Quero pegar o meu carrinho ir para Ubatuba descer a serra de Taubaté e ver o mar , tomar um belo banho de mar e só sair quando meus dedos estiverem enrugados. — Edna Maria Armellei (@ArmelleiMaria) April 30, 2020

Eu quero ir a Maceió visitar uma pessoa maravilhosa, passear no interior para conhecer o bioma da caatinga e comer bolinho de macaxeira. — biofsphere (@biofsphere) April 29, 2020

6. Ir num show

Se tudo der certo quero ir no show do racionais, se tudo der errado, no do 2Pac. — Otario de CarvraIio (@biuterrordecox1) April 29, 2020

7. Namorar muuuuitooo

pegar um cineminha e um boy 😘 — paulo ricardo (@karmazerosete) April 29, 2020

Assistir a uma missa

Me encontrar com meu amor, dançar um forró, BB umas e fazer amor... — Valentina (@Valenti27319402) April 29, 2020

Ver minha avó e encontrar o boy que tá me dando condição!!! — Indignada é pouco (@Nessa_Van_Ne) April 29, 2020

transar com meus contatinhos e ir na boate e beijar varias bocas e ficar bem bêbado e ir numa suruba — Rarõ Chaves (@ChavesRaro) April 29, 2020

8. Dar um pega

Quero fumar toda Maconha que aparecer na minha frente. Compartilhar milhões de baseado. Comer, comer, comer ..... fazer um belo rango com todos meus queridos e queridas. — Jahrrão (@jahrrao) April 29, 2020

9. Viver e não ter a vergonha de ser feliz

Recomeçar a parte participativa daminha tese.



Dar uma volta pela vizinhança e pegar umas mudas as casas abandonadas.



Dar um soco num primo. — Garotadpi na luta (@garotadpi) May 3, 2020

Comer uns acarajés. A abstinência de dendê já está me fazendo mal @cynaramenezes — Eduardo Borges☭☭☭ (@duborges22) April 30, 2020

Quero ir ao cinema e museus, andar pelo centro de SP, sentar e tomar café expresso no balcão, viajar até Poços de Caldas, sentar na praça e ficar conversando com minha amiga... — Luti Pico Pico (@lutipicopico) April 29, 2020

Um mix de lamber todo mundo e ir pra praia — Chocado no grupo de risco (@titoconte) April 29, 2020

Sair correndo pelado na rua! Em casa perdeu a graça. — Klaus Balogh (@balogh_klaus) April 29, 2020

Eu quero andar por uma longa estrada de terra e pegar na mão das pessoas que encontrar. — Entrementes (@entrementess) April 29, 2020

