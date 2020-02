Petardos: Trump escorraça vira-lata Bolsonaro

A Folha informa que “EUA retiram Brasil da lista de nações em desenvolvimento e restringem benefícios comerciais ao país”. O servilismo do “capetão” diante do Trump vai custar anos de atraso para o Brasil. A cloaca burguesa que tira selfies com o subserviente também sairá perdendo.

***

Do UOL: "Para CNI, medida de Trump sobre Brasil é 'ilegal' porque quebra regras da OMC". Ao invés de bajularem o "capetão", empresários deviam exigir do governo postura mais altiva diante dos EUA. Cloaca burguesa é cúmplice do servilismo de Bolsonaro, que prejudica as exportações.

***

Como aponta o sociólogo Marcelo Zero, a decisão de Trump de retirar o Brasil da lista do sistema de preferências dos EUA para países em desenvolvimento (Generalized System of Preferences-GSP) "deverá afetar aproximadamente US$ 4,45 bilhões das exportações brasileiras".

***

Com seu complexo de vira-lata, Bolsonaro respalda ataque de Trump às exportações brasileiras. "Agora, todos os produtos terão de pagar a tarifa máxima para entrar nos EUA e não terão mais cotas preferenciais... No Brasil de Bolsonaro, vigora o America First", ironiza Marcelo Zero.

***

A mesma Folha revela que “Bolsonaro trava Bolsa Família em cidades pobres e fila chega a 1 milhão”. Já em evento na Fiesp, chefiado pelo "patinho amarelo" Skaf, líderes da cloaca burguesa bajulam as maldades do “capetão”. Na outra ponta, ele inferniza a vida dos mais necessitados.

***

“Não quis ofender e peço desculpas, diz Guedes após chamar servidor de parasita”, destaca o site UOL. Cinismo puro do “parasita” da especulação financeira! Esse abutre odeia os servidores públicos - inclusive os otários que apoiam o laranjal bolsonariano.

***

Manchete da Folha: "Tempestade inunda e trava São Paulo". Do Estadão: "Temporal faz São Paulo viver dia de caos". Do jornal O Globo: "São Paulo para com chuva forte, ‘novo normal’ no país". A mídia tucana, porém, quase não cita o PSDB, partido que afunda a capital e o Estado.

***

"Doria, em Dubai, manda paulistanos ficarem em casa. 25 anos de governos tucanos em SP e enchentes seguem sem solução", critica o imperdível blog Viomundo.