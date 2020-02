Petrobrás conquista o 4º Oscar da industria de petroleo - vão vendê-lo também?

A Petrobras foi notificada no último final de semana pela conquista de seu 4º Oscar na indústria off shore de petróleo mundial pelo projeto de desenvolvimento do campo de Buzios, na bacia de Santos, maior campo do mundo em águas profundas.

A PRIMEIRA JABOTICABA

Em janeiro de 2016, o então presidente Bendine, criou uma “jaboticaba” chamada Gerencia Executiva de Aquisições e Desinvestimentos.

O Sindipetro-RJ publicou artigo sobre esta gerência destacando :

“Esta gerência foi criada quase totalmente com cargos de confiança muito bem pagos para assinar e avalizar todo tipo de venda sem considerar os interesses da companhia, nem da população, somente daqueles que os valorizam com Gerências sem sequer uma equipe para gerenciar. Recebemos noticia de que determinados petroleiros, com conhecimento técnico sobre os ativos à venda, se recusaram a assinar e contribuir com vendas estapafúrdias e com relatórios “estranhos”. Não é à toa que esta gerência foi criada exclusivamente para este fim. Não nos parece algo “conforme” nem “compliance””.

Relatou ainda o artigo :

“No último dia 21 de dezembro, Pedro Parente apresentou o Plano de Negócios e Gestão 2018-2020 aos funcionários. Em algum momento, “Pedro” queria responder a uma pergunta e procurou Anelise Quintão Lara, Gerente Executiva da área de Auisições e Desinvestimentos (A&D) e , em tom jocoso ao não acha-la , disse que “ela deve ter ido vender alguma coisa”. Esta anedota demonstra de forma inequívoca que a gerência de Aquisições e Desinvestimentos deveria perder o “A” e ficar só com o “D” , que na verdade é de desmonte.”

Um grande número de ativos já foram vendidos, restando pouca coisa nas “prateleiras”.

Anelise Lara logo, por “meritocracia”, foi promovida a Diretora de Refino.

A SEGUNDA JABOTICABA (PIOR DE TODAS)

Pedro Parente por seu lado, criou uma nova “jaboticaba”, uma política de preços baseada em um “apelidado” Preço de Paridade de Importação – PPI ”

Trata-se de um esquema de entrega do mercado da Petrobras para seus concorrentes sob a alegação de que o Brasil é um mercado de livre concorrência e as Distribuidoras merecem a oportunidade de importar derivados, se quiserem.

Ou seja, a empresa passou a fazer “caridade” com seus concorrentes.

Com o PPI, na determinação dos preços dos derivados em suas refinarias, atendendo o estabelecido pela administração, a Petrobras age como se fosse uma importadora.

Considera os preços internacionais, soma a eles os gastos com frete do exterior para o Brasil, os custos com internação dos produtos ( gastos portuários, alfandegários etc) soma ainda o custo de seguro para precaver variações cambiais e preço e também atribui uma margem de lucro. Assim é calculado o preço de venda pelas refinarias da companhia.

Isto não existe em lugar nenhum do mundo.

A maioria dos brasileiros não tem conhecimento deste esquema PPI, e imagina que a empresa simplesmente adota os preços internacionais.

Com este PPI as refinarias da Petrobras ficam na ociosidade com os crescentes volumes de derivados importados.

Em 2019 o Brasil importou o equivalente a 600.000 barris dia de diesel e gasolina e exportou 1,3 mihões de barris dia de óleo crú, enquanto as refinarias da companhia amargaram ociosidade de 30%.

O fato é que hoje os brasileiros pagam um dos combustíveis mais caros do mundo. Mais caro que de muitos países que não produzem sequer um barril de petróleo.

A REVELAÇÃO DA NOVA DIRETORA

Em palestra sobre os resultados da empresa no 3º trimestre de 2019, no último mês de outubro, a agora diretora de refino Anelise Lara declarou : “O preço de mercado da companhia traz garantia para venda das refinarias” conforme mostra artigo da Folha a seguir :

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/preco-de-mercado-da-petrobras-traz-garantia-para-venda-de-refinarias-diz-diretora.shtml

Ou seja, os preços dos combustíveis no Brasil são mantidos elevados para garantir a venda das refinarias pois os investidores estrangeiros só teriam interesse nestas condições.

Revelou ainda a diretora Anelise “A gente assinou acordos de confidencialidade com mais de 20 interessados sabemos que as empresas estão se mobilizando formar seus consórcios”

Ora, o Brasil não precisa e não deveria pensar em vender qualquer refinaria. Isto não vai contribuir em nada para a nação.

Precisamos sim incentivar a construção de novas refinarias para aproveitar o crescimento da produção de petróleo que em 2026 deverá atingir 5 milhões de barris dia.

É bom também lembrar que o Supremo Tribunal Federal -STF estabeleceu que empresas estatais só podem ser vendidas com autorização do Congresso Nacional e através de concorrência pública.

As refinarias fazem parte da Petrobras (empresa mãe), não são subsidiárias, e portanto só podem ser vendidas com autorização do Congresso Nacional.

Então que negociata é esta que está ocorrendo ? Que confidencialidade é esta ? Virou maracutaia total.

PENSAMENTO DE UM AMIGO

Diante de tantos absurdos acontecendo sem qualquer reação dos brasileiros, sabendo da nova premiação, um amigo me perguntou “será que eles vão vender os prêmios também ?”

REAÇÃO DOS CAMINHONEIROS

Os caminhoneiros, principalmente os autônomos, tem sido atingidos fortemente pela atual crise econômica brasileira.

Aproveitando que o Presidente da República Jair Bolsonaro, lançou um desafio aos governadores pela redução do ICMS, os caminhoneiros, que foram uma das principais bases de sustentação da eleição de Bolsonaro, agora lançam um desafio ao Presidente : acabar com a política de Preço de Paridade de Importação da Petrobras.

A Associação Nacional dos Transportadores do Brasil – ANTB através de seu site e facebook está lançando a campanha : “FIM DO PPI JÁ”

A Rádio Comando das Estradas, montada em uma carreta de 9 eixos, que percorre todo o Brasil, no próximo domingo (16) estará lançando a campanha “FIM DO PPI JÁ” à partir das 8 horas.

A rádio pode ser acessada pela internet no www.radiocomandodasestradasfm.com.br

Vamos participar e divulgar. Eu mesmo, entre outros, estarei sendo entrevistado no evento.