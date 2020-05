Petrobras,resultado do 1º trimestre de 2020: até quando vão continuar enganando?

Introdução

A atual direção da Petrobrás publicou nesta quinta-feira (14 de maio) o resultado da companhia no 1º trimestre de 2020. Os números apresentados mostram um prejuízo de R$ 48,5 bilhões, o maior prejuízo em um 1º trimestre da história da empresa.

Recentemente foi anunciado o resultado do exercício de 2019, um lucro de R$ 40 bilhões, e o atual presidente da empresa, Roberto Castello Branco, proclamou ser o maior lucro da história da Petrobrás. Na verdade um resultado falso pois tal lucro foi obtido com venda de ativos e não pelo desempenho operacional da companhia, como registramos no artigo “O roteiro para o fim da Petrobrás já está pronto e em andamento”:

https://www.aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/4332-o-roteiro-para-o-fim-da-petrobras-ja-esta-pronto-e-em-andamento

O resultado apresentado agora ,no 1º trimestre de 2020, é igualmente falso e faz parte do “Roteiro para o fim da Petrobrás”. O prejuízo de R$ 48,5 bilhões foi causado pelo registro de “impairments” (Redução do valor recuperável dos ativos) calculados com base em premissas absurdas, não utilizadas por qualquer grande petroleira mundial.

Que a empresa apresentaria prejuízos nós já sabíamos e tivemos a oportunidade informar aos leitores em diversas oportunidades, como no relato(vídeo) “Aepet TV : Petrobrás reestruturada para dar prejuízo” :

https://www.youtube.com/watch?v=usRfOpgikhw

De fato, a Petrobras que apresentou lucros constantes de 1991 até 2013, era uma empresa estruturada para lucrar mesmo em situações adversas. À partir de 2016 a empresa vem sendo dilapidada e hoje encontra-se totalmente desfigurada sem possibilidade de apresentar lucro com suas atividades operacionais. Mas os prejuízos esperados eram muito menores do que o registrado agora no 1º trimestre de 2020 . Então para que isto ?

Cálculo dos impairments

A Petrobrás sempre avaliou a recuperabilidade de seus ativos anualmente no último trimestre. Neste ano, no entanto, com a ocorrência de fatores que impactaram o mercado de petróleo e a economia mundial, julgaram oportuno antecipar as avaliações

Para cálculo dos “impairments” lançados no resultado do 1º trimestre de 2020 foram utilizadas as seguintes premissas :

- Preço do Brent US$/barril , mantido em US$ 25 durante 2020 evoluindo até US$ 45 até 2024 e mantido em US$ 50 no longo prazo.

- Câmbio mantido em R$ 5,09 em 2020, evoluindo até R$ 4,28 em 2024 e mantido em R$ 3,78 no longo prazo.

A base de cálculo existente considerava um preço de Brent fixo em US$ 65 de 2020 até o longo prazo, e um câmbio evoluindo de R$ 3,85 em 2020 até R$ 3,60 no longo prazo

A seguir as considerações da atual administração:

Verdadeiro exercício de adivinhação da conjuntura futura digno de Mãe Diná e outros.

Outras empresas

A Exxon Mobil apesar de registrar reservas mais de duas vezes superiores às da Petrobrás contabilizou “impairments” de apenas US$ 2,9 bilhões neste 1º trimestre.

A Shell, a meu modo de ver muito corretamente, registrou somente perdas referente ao exercício de 2020 desprezando previsões à partir desta data. Desta forma contabilizou “impairments” de apenas US# 750 milhões neste 1º trimestre.

Provável estratégia

Infelizmente o Brasil não dispõe de uma imprensa realmente livre e independente.

Nossos principais canais de mídia estão cooptados por interesses contrários ao desenvolvimento da nação. Assim, resultados como o obtido pela Petrobrás em 2019, são mostrados pela mídia como positivos.

É negada à população brasileira o conhecimento sobre a verdade dos fatos. Se a Petrobras apresentar um prejuízo ou um lucro o conhecimento do povo brasileiro vai se limitar a isto. Jamais vão saber o que existe por trás dos números finais.

Como para cálculo dos “impairments” foi utilizada a pior das hipóteses para 2020, com o Brent estimado em US$ 25 o barril e o câmbio R$/US$ em R$ 5,09 ( 25 x 5,09 = 127,25 valor do Brent em reais utilizado para calcular “impairments”) O mais provável é que nos próximos trimestres os números melhorem, provocando estornos de “impairments” gerando lucros contábeis. E esta deve ser a estratégia da administração da Petrobrás para exibir um cenário de recuperação no futuro.

Hoje mesmo a Brent já está sendo cotado a US$ 31 o barril e o câmbio superou R$ 5,80 ( 31x 5,80 = 179,80 ) , um incremento de mais de 40% sobre a premissa adotada ( 179,80 : 127,25 )

Assim, se os resultados previstos pela atual administração para 2020 apresentassem as seguintes perspectivas ;

1º trimestre prejuízo de R$ 4 bilhões

2º trimestre prejuízo de R$ 6 bilhões

3º trimestre prejuízo de R$ 8 bilhões

4º Trimestre prejuízo de R$ 10 bilhões

Prejuízo total 2020 R$ 28 bilhões

Isto mostraria para a população brasileira que a empresa estaria no caminho da destruição, com prejuízos crescentes.

Agora, com os “impairments” do 1º trimestre e os estornos que deverão ocorrer nos próximos meses o resultado previsto poderia ser o seguinte :

1º Trimestre prejuízo de R$ 48,5 bilhões (já realizado)

2º Trimestre lucro de R$ 4,5 bilhões (com estornos)

3º trimestre lucro de R$ 6 bilhões (com estornos)

4º trimestre lucro de R$ 10 bilhões (com estornos)

Prejuízo total 2020 R$ 28 bilhões da mesma forma.

Isto mostraria para a população brasileira uma empresa em franca recuperação, com lucros crescentes.

Vocês podem dizer que , como eles, eu também estou querendo fazer adivinhações. Mas vejam bem, como já verificamos, o cálculo dos “impairments” podem ser manipulados de diversas formas. Chega a ser ridículo.

Conclusão

O roteiro para o fim da Petrobras continua em andamento e firme nos trilhos. Pandemia de coronavírus ou briga na OPEP não alteram os objetivos que incluem não só a destruição da empresa e sua história , como do orgulho de sua força de trabalho que vem sendo submetida a todo tipo de humilhação.

Em sua mensagem, o atual presidente Castello Branco entarizou :

“Nosso Conselho de Administração aprovou mudança no modelo de autogestão da AMS – Assistência Médica Suplementar para que através de administração profissional e focada tenhamos uma operação a custos significativamente mais baixos, mais eficiente e capaz de prestar serviços de qualidade bastante superior ao padrão atual. Estimamos que a mudança resulte em economia de R$ 6,2 bilhões nos próximos dez anos”.

Ora, qual a importância de uma economia de R$ 600 milhões por ano para uma empresa cuja receita supera os R$ 400 bilhões anuais. E o pior tudo feito contrariando o acordo coletivo 2019/2020 e à revelia de mais de 284 mil beneficiários, que sequer foram consultados.

Na administração de recursos humanos, em qualquer empresa decente, é recomendada competência e liderança. Na Petrobrás atual estes valores foram substituídos por assédio, coação e terrorismo.

