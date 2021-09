Apoie o 247

A Polícia Federal é filha legítima da ditadura militar de 21 anos que terminou, em 1985, desmoralizada e odiada pela sociedade brasileira e por inúmeras gerações que tiveram de conviver com elementos ditatoriais que tomaram de assalto o poder central e causaram incontáveis transtornos e sofrimento a milhares de famílias brasileiras. A PF se expõe ao ridículo para ter munição contra o PT nas eleições de 2022.

Contudo, e apesar de ser poderosa mais do que devia ser permitido, tal corporação está há quase dez anos a se meter no processo político e eleitoral deste país bananeiro, que por ser bananeiro tem uma polícia judiciária que se considera forte e autônoma o suficiente para realizar farsas, colher provas manipuladas, mentir como se não houvesse amanhã, além de realizar todo tipo de ilegalidades para que, inacreditavelmente, seus interesses políticos e corporativos sejam concretizados.

A verdade é que a Polícia Federal se partidarizou, tornou-se ideológica e, com efeito, optou pelo ativismo político de forma criminosa, mesmo a ser uma corporação pertencente ao Estado nacional, assim como jamais deveria agir e atuar como se fosse membro do governo ultraliberal e de essência fascista, como o é a fracassada administração de Jair Bolsonaro, que entrará para a história como o pior governo da história do Brasil.

Não sei por que cargas d'água a PF, ou melhor, setores dela ainda insistem em construir uma narrativa que não passa de uma falácia e farsa, como é o caso dos hackers que tiveram acesso às conversas de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros membros da Lava Jato, a incluir delegados da PF, que ao que parecem estão ainda inconformados com a desmoralização e derrota inapelável do bando de quadrilheiros que se associou para apoiar um golpe de estado contra Dilma Rousseff, bem como encarcerar por inacreditáveis 580 dias o líder trabalhista Luiz Inácio Lula da Silva.

Agora a PF tenta ligar o ex-ministro Antônio Palocci e o PT aos hackers, que tiveram em sua posse os áudios e mensagens escritas entre Moro, Dallagnol et caterva, dignas de uma fossa imunda e fedorenta, de autoria dos verdadeiros gangsters que armaram todo tipo de arapuca jurídico-policial para que o PT fosse destruído e suas principais lideranças demonizadas e taxadas como corruptas e formadoras de quadrilhas.

O problema é que depois se verificou e se comprovou que os verdadeiros corruptos e criadores de grupos bandoleiros eram, indubitavelmente, inúmeros juízes, procuradores e delegados da PF, que de tão poderosos e intocáveis que se sentem continuam até hoje a dar continuidade a acusações sem provas e denúncias totalmente desprovidas de fundamentos, em uma clara ação de apenas manter vivo o processo dantesco que levou o País à bancarrota e praticamente acabou com o Estado de Direito, maculou a Constituição e destruiu a economia e seus principais alicerces da indústria e do comércio.

Outra coisa a observar é a irresponsabilidade institucional dessa gente concurseira, com origem na classe média, sustentada pelo Erário Público, que depende para existir do dinheiro do contribuinte brasileiro em forma de impostos. Parte importante da PF está indelevelmente infectada pela ideologia anti esquerda e seus agentes agem como se fossem, ridiculamente, salvar o Brasil do comunismo, sendo que o País nunca teve um governante comunista e muito menos deixou de ser algum dia um paiseco de quinta categoria, onde viceja a pior "elite", sem sombra de dúvida, do mundo ocidental.

Trata-se de um País tão atrasado e sempre disposto ao retrocesso que policiais federais agem como querem e desejam, nem para que isso tenham que manipular provas, criar situações e acusar com má-fé intelectual as pessoas que a PF considera criminosas, sendo que surrealisticamente são os próprios agentes do Estado pagos com o dinheiro do contribuinte e autorizados pela nação para usar armas, que estão a cometer crimes, pois a intenção, volto a ressaltar, é ter munição para que a direita e a extrema direita partidárias, que irão enfrentar Lula nas próximas eleições, possam fazer o combate político e ideológico.

Evidentemente que esses servidores públicos, ousados e atrevidos, terão de um dia responder por seus crimes em série, que tem origem na mal fadada Lava Jato, um covil de conspiradores desmedidamente ambiciosos, que queriam fama, dinheiro e poder, além de que, obviamente, serem ideologicamente de direita.

É vergonhoso o que setores da PF estão a fazer, com a aquiescência de sua cúpula bolsonarista, que efetivou o aparelhamento da PF, sendo que alguns integrantes dessa corporação, a serviço do presidente de plantão, agem nos subterrâneos da ilegalidade quando se dispõem a fazer acusações sem quaisquer provas reais, que pudessem consolidar as traquinagens que ora a PF está a fazer.

A verdade é que Walter Delgatti não para de incomodar certos policiais que estão a agir como lamentáveis meganhas dos tempos da ditadura de 1964. Delgatti é o hacker que acabou com as picaretagens e as malevolências da PF, que ficou com fraturas expostas por causa da Operação Spoofing, cujos diálogos e mensagens entre os valetes da Lava Jato são dignos de verdadeiros bandidos, que deixariam o próprio capeta com imensa vergonha e avassalador constrangimento.

A verdade é que a PF (como o MPF e outros setores minoritários da Justiça neste momento) se tornou uma corporação partidária e, evidentemente, de direita, a ter como estratégia de combate à oposição de esquerda e trabalhista os mesmos métodos consagrados pela Lava Jato, ou seja, coação, perseguição, ameaça, intimidação e açodamento nas relações com as cortes de justiça superiores, de forma a sabotar o andamento de recuperação da ordem democrática e institucional.

Esses grupos de servidores públicos claramente apoiam o governo ultraliberal e de extrema direita do capitão desprezado pelo Exército. Deve ser porque esses policiais devem se considerar membros da alta burguesia brasileira, com os mesmos interesses econômicos e financeiros, sendo que ser servidor público durante décadas deve ser para eles, creio eu, apenas um hobby, até quando trocam tiros com marginais nas ruas das cidades e nas fronteiras.

Apenas um hobby, porque da mesma classe, pois ricos e milionários os policiais já são, não é cara pálida? Acho que é isso e por causa disso os agentes da PF, sem generalizar, tomam partido, escolhem candidatos e governos para defender e também atacar. No caso dos líderes do PT, a PF só ataca, como aconteceu em eleições anteriores. Contudo, os policiais são incansáveis e insistem em manter a chama do Bolsonaro acesa, porque o vulgo Bozo não tem nada a oferecer ao povo, a não ser fuzil e fome, como se vê em todo o Brasil, que jamais teve desemprego e insegurança alimentar com índices tão altos.

Entretanto, a PF considera o mentiroso e covarde do Antônio Palocci um trunfo, porque sabe que ele é um homem sem fibra e que se entrega ao medo, além de ter mostrado ao Brasil que é um lamentável traidor, que fez de tudo, até cometeu falso testemunho para sair da cadeia, porque, na verdade, não passa de um bunda mole, coisa que o Lula não é, pois enfrentou com coragem o sistema corrupto de justiça e falou de forma altissonante para quem quisesse ouvir que juízes, procuradores e policiais formaram um bando criminoso para que o PT fosse destruído e suas lideranças desmoralizadas moralmente e politicamente.

Lula derrotou essa gente sem eira nem beira, além de useira e vezeira em cometer desatinos e malfeitos no próprio campo de jogo deles. São 17 processos contra ele derrotados e injustificados, sendo que a maioria não tinha sentido e lógica quanto mais credibilidade. Os marginais da Lava Jato armaram, com o apoio da imprensa de mercado mais corrupta, vil e golpista do mundo, um conjunto de incoerências, mentiras, perfídias, denúncias vazias e acusações não fundamentadas, que os levaram à desmoralização e à total falta de credibilidade.

E por isso foram duramente derrotados, principalmente a partir da Operação Spoofing, que pode ser considerada o calcanhar de Aquiles dos delinquentes da Lava Jato e fora da Lava Jato. Os delegados agora tentam convencer o próprio diabo que há um mandante ou financiador do hacker Walter Delgatti, além de outros envolvidos nesse caso, que fez o STF, STJ, TRF4 e varas federais de primeira instância extinguir os simplesmente não aceitar pedidos do MPF e da PF quanto a Lula e outras pessoas que também foram envolvidas de forma ilegal e ilegítima com os processos da Lava Jato.

Vê se pode, cara pálida! E não é que agora agentes da PF do DF estão a tentar validar a tese esdrúxula e por isto surreal de que Palocci TERIA oferecido R$ 300 mil ao hacker Luiz Henrique Molição? O hacker é um jovem de 19 anos, que teria, segundo os agentes da PF, enviado mensagens de autoria dos delinquentes da Lava Jato a Palocci. A intenção do ex-ministro era saber das tramoias de policiais, juízes e procuradores para que ele pudesse melhor se defender e, consequentemente, sair da cadeia?

Seria cômico se não fosse trágico e ridículo. Molição ficou preso um bom tempo e recebeu o "benefício" para ficar encarcerado em casa mediante, obviamente, à delação "premiada". Ele medrou e delatou seus amigos, entre eles Walter Delgatti Neto, que, juntamente com o Intercept Brasil, praticamente obrigou o STF a agir em prol da democracia e do sistema de Justiça que foi dolorosamente corrompido pela Lava Jato e seus apoiadores do poder público e de parcela sociedade civil, a que anda nas ruas até hoje feito zumbi e a vestir a camiseta amarela da CBF, sempre a pedir por um golpe militar de forma deplorável.

Como Lula derrotou fragorosamente a Lava Jato e seus indivíduos desprovidos de moral e respeitabilidade, porque são autores de crimes em série, mas que um dia terão de responder nos tribunais, a opção desses agentes da PF, pelo que se vê agora, é apostar em outro desatino de atos incongruentes, como fazer ilações levianas que a "sobrinha" do Palocci, Luanna Costa, agia como uma ponte de comunicação entre Palocci e Delgatti.

Só que depois de algum tempo, os policiais, lépidos e fagueiros, homens e mulheres "de bem", defensores da família, da pátria, de Deus, da propriedade, e dos bons costumes até a terceira página de um livro de 400 páginas, "descobriram" que Luanna não era sobrinha do Palocci. Além disso, mesmo a saber do não parentesco entre ambos, a PF fez relatório, porém, nunca formalizou as acusações contra o hacker Luiz Henrique Molição. E por quê? Porque não há provas.

Sinal de que o hacker Walter Delgatti agiu sozinho, não recebeu dinheiro, mas acabou com a sequência de patifarias, armações e mentiras da Lava Jato, por intermédio do Intercept Brasil do jornalista Glenn Greenwald. Enfim, a Lava Jato foi derrotada e ainda não respondeu pelos seus crimes de traição, lesa-pátria, lesa-humanidade e pelos prejuízos de bilhões causados à economia e à sociedade brasileiras.

Para não esquecer, pois é necessário ressaltar, não existe qualquer evidência de que Palocci é o mandante de ações de hackers. Sabe o que é? É o seguinte: todo esse processo draconiano que levou à deposição de uma presidente que não cometeu crimes de responsabilidade e a prisão injusta de Lula começou com mentiras. Todo mundo sabe que os mentirosos patológicos tendem a mentir sempre, pois a mentira vai tão longe que não é mais possível parar.

Como não querem ser desmoralizados e taxados de criminosos que eles realmente são, esse pessoal que entrou de cabeça na aventura dantesca da Lava Jato percebeu que, além de o tiro sair pela culatra, terão de no futuro responder pelos seus malfeitos, delinquências e desatinos. O pior de tudo é que esses agentes são os que cuidam de investigar, prender, reprimir, denunciar e acusar, bem como se for necessário, matar.

Sinto-me, por exemplo, como se estivesse à mercê de irresponsáveis armados com a autorização do povo brasileiro, que os paga para exercer seus cargos e funções de forma republicana e apartidária, mas não para intervir no processo eleitoral, se contrapor à democracia, a criminalizar a política, a perseguir a quem considera adversário ou inimigo, e a ideologizar a corporação a qual pertencem e que deve apenas se submeter à Lei e o que determina a Constituição. Só e nada mais, mesmo se o policial da PF for adepto de Bolsonaro.

A verdade é que Lula é o político mais investigado da história da República, além de ser amplamente monitorado. Ele não tem dinheiro no exterior, não mora em mansões, não é latifundiário e nem capitão da indústria. Lula não viaja ao exterior para se divertir e suas posses e pertences são de um homem de classe média ou média alta. Os meganhas da polícia, os procuradores, juízes e a imprensa de negócios privados mais corrupta e golpista do mundo ocidental sabem disso, e como sabem...

O problema da direita incompetente, entreguista, eternamente sem programa e projeto de soberania e desenvolvimento para o País, que odeia de morte os pobres e os trabalhadores é que Lula tem muito voto, seu partido é orgânico, além de ser a maior sigla de esquerda das Américas, bem como seus dois governos foram um sucesso retumbante, tanto é verdade que o Lula saiu do poder com quase 90% de aprovação popular após oito anos, um recorde mundial, assim como superou em aprovação o mito Nelson Mandela.

A direita sabe disso e por isso perseguiu cruelmente e covardemente o Lula. E que fez isso com maior ênfase e culpabilidade? Os partidos de direita? Não. Quem o fez foi o sistema judiciário (Justiça, PF e MPF), que ora estão a tentar salvar o que restou de credibilidade e moral após apoiar um golpe de estado vergonhoso e permitir a prisão covarde de um ex-presidente, que não cometeu crimes, como foi mais do que comprovado.

Tanto é verdade que Lula jamais fugiu da raia, combateu severamente as injustiças, perseguições e covardias, para enfim derrotar os lobos e coiotes da Lava Jato e da imprensa de mercado historicamente golpista. Lula está livre. Ele disputará a eleição presidencial em 2022. Os agentes da PF e do MPF não poderão fazer nada, a não ser votar contra o Lula e a favor de seu fascista destrambelhado de estimação: o Bozo! É isso aí.

