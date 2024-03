Apoie o 247

Quase 3, numa revisão futura, pode ser maior, parabéns ao Ministro Fernando Haddad, ao Governo Lula, que mesmo com um BC jogando contra, venceram a batalha por um crescimento decente.

O dobro das projeções do "mercado", o que abre a possibilidade de um crescimento de mais longo prazo, com mais qualidade e diverso, com o incremento da Economia Sustentável e de respeito ao meio ambiente.

Obviamente que muito, mas muito precisa ser feito, praticamente 10 anos de Economia claudicante, dominada pelo pensamento hegemônico ultraliberal, inclusive, no início do governo Dilma II, com Joaquim Levy.

O golpe de Temer acentuou o retrocesso e a entrega completa, submissão implacável fã Economia, ao mercado, o BC "INDEPENDENTE" (principalmente do Brasil) , entregue aos especuladores e uma visão de quebra da soberania, desenvolvimento, servindo apenas ao rentismo.

Nesse sentido, a destruição dos direitos trabalhistas e sociais, a proibição dos gastos (investimentos) públicos, que, ao contrário, do prometido, trouxe mais desemprego, uberizacao e baixo crescimento, além do aumento da concentração de renda.

O (des) governo Bolsonaro foi mais fundo no desmonte do Estado, a entrega gratuita dos bens públicos, a máquina estatal cheia de milicos sem qualificação, apenas a patente, travou a máquina, os projetos, as políticas públicas, o que explica a explosão de mortes pela covid e a má distribuição dos recursos de emergências na pandemia.

A tarefa do Ministro Haddad foi e é hercúlea, desarmar bombas e armadilhas, não pode fazer um cavalo de pau, mas, ao mesmo tempo não pode jogar para frente decisões estratégicas, a balança comercial, a força da agropecuária, a pequena retomada da indústria, a volta dos investimentos públicos ajudaram a recuperar o PIB. Noutro sentido, os juros altos, caindo a conta-gotas impedem a volta do consumo das famílias e do comércio.

Os desafios são enormes, mas é preciso celebrar, valorizar os dados, alguns, na esquerda, inclusive, diziam que o PIB não seria de 3%, caíram do cavalo.

Vamos em frente, reconstrução do Brasil ganhou um novo fôlego.

