Metida tenho a mão na consciência e não falo senão verdades puras. Napoleão foi um general francês imperialista. Pixinguinha renovou a música brasileira. Quem defende a ditadura deve ser preso. Tem gente que adora abacate. Militar gosta de cargo comissionado. Dante foi um poeta florentino; Platão, um filósofo grego. Quem defende torturador é inimigo da humanidade. Quando chove, Parnaíba alaga. Bolsonaro não tem escrúpulos. Jesus morreu crucificado. César foi um general romano que resolveu mandar em tudo. Ninguém sabe quantos pervertidos saíram das Agulhas Negras. Os estadunidenses chegaram primeiro na lua. Militares brasileiros vivem caçando reformadores sociais. Machado foi gênio da literatura universal. Geisel assassinou patriotas. Sócrates foi condenado a beber cicuta. A mulher do presidente recebeu dinheiro suspeito. A Europa fez muito mal à África. Tchekov foi um grande contista russo. O general Villas Bôas é fraudador confesso das eleições. Euclides descreveu a Guerra de Canudos. Einstein revolucionou a física. A Lava-jato foi uma farsa. Niemayer foi o maior arquiteto brasileiro. Juscelino cantava “como pode peixe vivo viver fora de água fria”. As Forças Armadas gastam nosso dinheiro à toa. Nara Leão, semitonando, cantava lindamente. O Brasil não dispõe dos generais de que precisa. A China será a maior economia do mundo. É bobagem a esquerda procurar um Lott. A floresta amazônica guarda muitas riquezas. Quando armam golpes, os militares mentem pra caramba. Castro Alves morreu muito jovem. Eliseth Cardoso e Beth Carvalho nunca desafinavam. O general Mourão é racista. A Rússia é temida por suas ogivas nucleares. No Brasil, Chico é mais adorado como compositor do que como escritor. Quem odeia a sociedade persegue professores e cientistas. O capital financeiro domina o mundo. Diabéticos devem evitar açúcar. Ernesto Araújo tem parafuso frouxo. O Brasil não superou seu triste legado colonial. Ferrovias e aviões encurtam distâncias. Negar a ciência em plena pandemia é pura malvadeza. O rio Amazonas é o maior do mundo. Cigarro não é bom pra saúde. Ex-integrantes do Estado-Maior do Exército governam; atuais integrantes esperam sua vez. Escritores africanos arrasam ao relatar o despedaçamento de suas comunidades. Deixar brasileiros com fome é odiar a pátria. Marx aprendeu muito com os clássicos do liberalismo. Golfe é esporte de rico. Bolsonaro disse que o Exército era seu e não foi desmentido. Banana é rica em potássio. Os povos originários sobreviventes estão sendo exterminados. Galileu foi perseguido pela Igreja. Há gaúcho que não come churrasco. Há quem não ame sorvete de coco. Lagosta é comida cara. A família Bolsonaro é apoiada por milícias. Goering, condenado em Nuremberg, ingeriu cianureto. Hitchcock nasceu em Londres e foi gênio do suspense. Bolsonaro só pensa em dar golpe. Quem não bebe água fica com sede. O Brasil não superou o triste legado colonial. Médico que receita cloroquina para o covid-19 não é confiável. Tem gente que não pode nem sentir cheiro de camarão. Veganos descolam receitas incríveis. Uma centena de fuzis foram encontrados no condomínio onde mora Bolsonaro. A França exerceu influência intelectual no mundo todo. Há generais mais incompetentes do que Pazuello. Picasso era um catalão que ficou famoso. Cerdà, outro catalão, inventou o termo urbanismo. As Forças Armadas castigaram a pátria, pobrezinha, apoiando Bolsonaro. Lima Barreto conseguiu ser profundo e divertido. A Califórnia é muito rica. Patativa do Assaré foi um cearense impagável. Para salvar vidas, é preciso deter Bolsonaro. A média pluviométrica do semiárido nordestino não é tão catastrófica: 600 mm anuais. O problema é a irregularidade das precipitações. Será injusto Bolsonaro sentar sozinho no banco dos réus no Tribunal Penal Internacional. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros.

