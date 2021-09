Por que a esquerda não deve sair às ruas neste 7 de setembro?

Apoie o 247

Clube de Economia

Não apenas Lula, o próximo presidente do Brasil, mas como a esquerda de um modo geral, não devem sair às ruas nesse 7 de setembro. A histórica data que um dia foi conhecida como o Dia da Independência, está sendo revisionada pelo bolsonarismo e neste ano de 2021 ela se resumirá ao dia do corno violento. A possibilidade de um golpe, ainda que muitos considerem possível, ao meu ver, não passa de mais um traque malcheiroso oriundo dos devaneios bolsonaristas.



Não vai ter golpe e mais esse circo fascista financiado por empresários golpistas, abençoado pelo “cristianismo” do diabo e apoiado pela demência dos gados que ainda mugem no rebanho do mito, será lembrando apenas como um grande hospício itinerante. Não implicará em nada de relevante no atual cenário político, nem afetará as instituições e o estado democrático de direito. Porém, convém chamar atenção, principalmente, dos “nossos”, para o clima de “catimba” que irá permear esta grande e malfadada arruaça cívica.



Esses adoradores da besta genocida gostam de sangue, se alimentam de sangue e querem derramar sangue pelas ruas do país. A especialidade de todos eles é matar. Sem falar, que é bem possível que simulem um outro atentado, dessa vez à bala de festim, para tentar criminalizar alguém da oposição e justificar uma "reação" armada por parte deles. Essa raça de víboras, que mistura cães raivosos, urubupungás do esgoto, vermes de terra seca e cornos de todos os tipos, planeja realizar algo de muito ruim neste dia. E nem precisa ser profeta para revelar essa marmota de satanás. Queima senhor!



É bom que estejamos atentos, fortes e longe dessa falange raivosa. Principalmente, da polícia que fará a segurança do evento. Não duvidem de que ela estará preparada para agir letalmente contra qualquer tipo de oposição aos manifestantes. A mínima que seja. Por isso, reforço o alerta. Fiquemos em casa, companheiros! Deixemos que essa legião de demônios patriotas se destrua por si mesma, enquanto assistimos de camarote ao fogo do inferno miliciano os consumir. Eles querem fuzil, nós queremos feijão. Eles adoram a morte e nós clamamos pela vida.



Cientes de que não possuem apoio necessário para darem um golpe militar no país, restará aos artífices desse teatro do aburdo, aquilo que de melhor eles sabem fazer. Enganar, falsear, simular, induzir, insuflar, provocar e agir de má fé. Há quem diga que boa parte do gado bolsonarista é composta por bovinos idiotas e inocentes. E isso deveria ser motivo para nos preocuparmos ainda mais. Idiotas e inocentes, quando bem manipulados, podem se tornar tão perigosos quanto aqueles declaradamente violentos. Acreditando estarem cumprindo o seu papel de patriotas, eles obedecem cegamente às instruções de sua c&uacut e;pula e colocam em prática a tragédia anunciada.



Observemos o desenrolar dos acontecimentos. De longe, é claro. Vejamos se teremos um dia de independência, de morte, de golpe ou de mais uma facada pelas costas da democracia e da verdade. Os roteiristas precisarão ter muita criatividade para surpreender aos espectadores mais atentos, quanto ao final de mais essa trama nefasta e diabólica. Enquanto escrevia esse artigo, alguém posta no Twitter a programação dessa grande festa da democracia reversa, que aqui compartilho com vocês.

07:00 - Alvorada ao som do berrante

08:00 - Início da grande Corneata pelas ruas do pais.

09:00 - Pedir intervenção militar pelo direito à liberdade.

09:30 - Pedir voto impresso e auditável

10:00 - Gritar que a nossa bandeira nunca será vermelha.

10:30 - Mandar esquerdista para Cuba.

11:00 - Tributo à Sérgio Reis.

12:00 - Protestar contra o kit gay

12:30 - Xingar o Lula de Ladrão

13:00 - Gritar PT nunca mais

14:00 - Atentado contra o presidente. Roteiro e direção: Pavão Misterioso.

15:00 - Peregrinação à porta do hospital para onde o presidente foi levado.

16:00 - Subir no Twitter a hashtag #QuemMandouMataroPresidenteDeNovo?

17:00 - Acusar o PT, PSOL, PCdoB, Dória, Lula, o Papa, Leonardo Di Caprio, o vírus chinês, o Talibã e os Cavaleiros do Zodíaco de serem os mandantes do atentado.

17:30 - Replicar fotos do presidente entubado numa cama do hospital, fazendo gesto de arminha e com a legenda: Deus me salvou de novo.

18:00 - Grande culto de encerramento com a pastora Flordeliz, ao vivo do presídio de Bangu.

19:00 - Apagar das luzes com Sérgio Malandro.



Fiquemos em casa!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.