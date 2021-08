Por que Jair não cai?

As peças que compõem a democracia brasileira não se movem com a intensidade que o momento exige contra um presidente que sinaliza o não cumprimento de decisões judiciais edit

Jair mais uma vez insufla seus muares a afrontar a democracia. Teme-se que o 7 de Setembro seja de horror, com ataques mais violentos às instituições do que os já rotineiros. Há até quem anteveja a concretização de um golpe no Dia da Independência pelas mãos de policiais militares. A onda golpista se levanta não é de hoje, mas as reações são tímidas, meramente retóricas, salvo alguns despachos dos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, via STF e TSE, os quais irritaram o capitão.

As peças que compõem a democracia brasileira não se movem com a intensidade que o momento exige contra um presidente que sinaliza o não cumprimento de decisões judiciais. A concertação de governadores não terá efeitos práticos, a busca de um dedo de diálogo com Jair só pode ser brincadeira.

Não existe no mundo mandatário tão isolado quanto Jair, interna e externamente, respaldado tão somente por fanáticos incrustrados nas Forças Armadas e nas Polícias. Jair nem sequer tem partido, e é refém do argentário centrão. Não respeita o decoro do cargo nem as normas mais comezinhas de convívio democrático. Ofende a inteligência, a ciência, o bom senso, a civilização, a razão.

A CPI desnudou um esquema de corrupção em vigor dentro do Ministério da Saúde, atuante na compra de vacinas durante uma pandemia que já matou mais de meio milhão de brasileiros. A economia naufraga com desemprego cruel, a gasolina alcança 7 reais por litro, tenta-se dar contornos ainda mais precários às relações de trabalho, o câmbio posiciona-se nas alturas, a inflação de alimentos descontrola-se.

Jair não governa, nunca governou, por não saber como fazê-lo e por não ter apetite para tanto. Dedica-se a criar inimigos imaginários e a cevar conflitos desnecessários. É um arruaceiro. Por que não cai? Por que ainda não caiu? Por que Jair, que comete crimes em série, ainda ocupa o Palácio do Planalto?

A resposta encontra-se, primeiro, na perversa orquestração que o elegeu, calcada na criminalização da política via Moro-Dallagnol, levada a cabo com a complacência do mesmo Supremo Tribunal que hoje está prestes a ser emparedado. Nem se fale do Congresso Nacional, cujo comando só esteve em piores braços na época de Eduardo Cunha.

O envolvimento dos arrependidos de hoje nas ações destrutivas da democracia de ontem – quando se chocou ovo da serpente - é o que torna a defenestração de Jair tão difícil. A linguagem da política atual é de baixo calão, os bons quadros ficaram para trás.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.