Por que Ricardo Salles não cai

Eis porque a boiada está passando celeremente por cima das restingas e mangues no litoral brasileiro: abrir espaço para esse capital que está chegando com fome. Os fundos de investimentos americanos pressionam o governo Bolsonaro a romper legislação ambiental.

Feito isso, serão erguidos em cima da biodiversidade destruída os colossos imobiliários para atraírem os ricos turistas que com o dólar a R$ 5,50/R$ 6 virão às praias maravilhosas de terra brazilis usufruírem do paraíso a preço vil.

Os pobres e deserdados de seu meio ambiente do qual sobreviviam, diante desse novo cenário paradisíaco a ser levantado pela financeirização econômica, estenderão às mãos em buscas das esmolas jogadas pelos turistas. Ricardo Sales não cai por conta desse interesse aí. Nada mais.

