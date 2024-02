Porto de Santos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Na ilha de São Vicente No século dezesseis Um movimento de gente Que vou contar pra vocês Carga entrando e saindo Gente chegando e partindo Por meio de embarcação Começa então essa história Que trago a luz da memória De um Porto e sua expansão

O Porto foi colocado No canal do Estuário Pois era muito roubado Por pirata e corsário Braz Cubas solucionou Foi então que assegurou As barcas em proteçåo Armazéns a levantar Para o produto estocar Ao chegar na região

continua após o anúncio

Açúcar e Pau Brasil Café do seu dia a dia Tanto ciclo que surgiu Elevando a economia As vilas foram fundadas Medidas foram tomadas Em Santos e São Vicente Obras que na região Ajudou na exportação E no trabalho da gente

Quando a corte chegou Nessas terras brasileiras E D. João decretou Para nação estrangeira Que a Inglaterra esperta Teria as portas abertas Dos portos desse país Ao escoltar a nobreza Deu a corte portuguesa O que o inglês sempre quis

continua após o anúncio

O tempo então se passou Essa vida portuária Uma importância ganhou Em formas identitárias Sociedade e Cultura Ganhando infraestrutura E para modernizar Veio uma licitação Que dava a concessão Para o Porto explorar

Então lá naquele instante Graffrée e Guile ganharam Eram dois comerciantes Que uma empresa montaram Em forma de monopólio Livres sem muito imbróglio Durante noventa anos Eles o Porto exploraram E as formas modernizaram Cumprindo todos os planos

continua após o anúncio

Dia dois de fevereiro Mesmo dia de Iemanjá Viu nosso povo festeiro Novo Porto inaugurar Ano de mil oitocentos e noventa e dois a tempo O colocaram de pé Em Santos boa cidade Terra da diversidade Que vai do amém ao axé

Nasmith que atracou Lá na inauguração Navio que se destacou A vapor a embarcação Bandeira da Inglaterra Trazida pra nossa terra Tremulando lá de cima O Povo comemorou E o Porto se estruturou Vou mostrando nessa rima

continua após o anúncio

Cresceu toda a região Que seria unificada Governo e população Santista dessa baixada Juntando as nove cidades Com toda a diversidade Praia Grande e Cubatão Bertioga, Guarujá Itanhaém, Mongaguá Sempre juntas estarão

E Peruíbe também Com Santos e São Vicente A região se mantém Com a força de sua gente Comércio, trabalhador Tem barco e pescador O lugar tem sua história Atraindo o turista Nossa Baixada Santista Seu Porto e sua memória

continua após o anúncio

Primeira greve então No país com seu fervor O Porto teve o Sansão Jacinto estivador E trouxe inspiração Na arte e população Gente a fotografar Máquinas e Armazéns E sua estrada de trem Trabalhador beira mar

O portuário tem fé Tem sonho e esperança E na terra do Pelé Com seu passo, sua dança Sempre busca com vontade Junto ao Porto e a cidade Formas de integração Das Docas até Codesp Do empresário que investe E sua população

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.