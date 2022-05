Apoie o 247

Mas afinal, o que é o próprio governo senão o maior de todos os reflexos da natureza humana”? (Madison)

O poeta grego Homero narra em sua obra Ilíada que na guerra de Tróia, os moradores foram presenteados pelos gregos com um cavalo de madeira, levando-os a acreditarem que seus adversários estavam se rendendo. Entretanto, dentro do cavalo tinham vários soldados. Assim, depois de que entraram na cidade e os portões se fecharem, aguardaram os troianos irem dormir para abrirem os portões, facilitando a entrada do restante do exército na cidade. Daí, é que vem a expressão “presente de grego”.

Quando a Frente Populista apresentou o pré-candidato ao governo de Pernambuco, o mesmo declarou nos meios de comunicação que em cinco dias divulgaria todos os membros da chapa majoritária. Não sabendo ele, que seria travada uma verdadeira operação de guerra visando escolher quem disputaria a vaga para o senado. Acreditando não ser coadjuvante da campanha por ter o pré-candidato à Presidência da República liderando as pesquisas até o momento, o Partido dos Trabalhadores, salvo melhor juízo, não abre mão de indicar o candidato ao senado.

Segundo o que se fala nos bastidores, foi acordado pelo Palácio que a vaga pertenceria ao PSD. Percebe-se que o acordo se encontra cada vez mais distante de ser concretizado. Caso o acordo não seja honrado, poderá promover revoada para outro ninho e consequentemente o fortalecimento de outro palanque.

Na tentativa de acomodar o PSD na chapa, foi oferecido a vaga de vice, algo refutado pelo partido. Assim também se posicionou o PT com relação ao mesmo cargo. Seria um presente de grego, ou um prêmio de consolação para quem aceitasse? Toda celeuma criada em uma aliança que tinha tudo para ser conduzida sem fissuras, fortalece o que disse o Cardeal Richelieu que “traição em política é uma questão de tempo”.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

