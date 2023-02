Prisão preventiva é a carta na manga de Moraes

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

A forma mais rápida de forçar Bolsonaro a voltar ao Brasil para responder por seus crimes, o mais recente dos quais é a tentativa de golpe de estado de 8/1, é o ministro Alexandre de Moraes decretar sua prisão preventiva justamente por seu envolvimento na intentona.

As revelações do senador Marcos do Val forneceram fortes argumentos para uma decisão como essa. Se antes havia dúvidas a respeito, no Supremo, hoje não mais.

Decretada a prisão, os Estados Unidos não lhe darão visto de turista. E vão extraditá-lo, se não sair por sua livre e espontânea vontade.

Prisão preventiva é a carta na manga de Alexandre de Moraes. Não há dúvida de que ao menos oito ministros do STF vão lhe dar todo o apoio.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

